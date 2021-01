Viorica de la Clejani e disperată să nu își piardă soțul. La ce a decis să recurgă cât mai curând

Deşi este împreună cu Ioniţă de aproape trei decenii, Viorica de la Clejani e disperată să nu își piardă soțul. Cântăreaţa a decis să apeleze la un gest incredibil pentru ca tatăl copiilor săi să o iubească în continuare.

Noul an aduce schimbări de look pentru Viorica de la Clejani care pare disperată să nu își piardă soțul. Deşi formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri şi sunt împreună de peste 29 de ani, artista nu mai pare foarte sigură de sentimentele lui Ioniţă pentru ea.

Astfel, cântăreaţa a decis să apeleze la ajutorul unor medici esteticieni pentru a face câteva îmbunătăţiri în ceea ce priveşte aspectul său. În primul rând, aceasta doreşte să îşi micşoreze stomacul pentru a slăbi, apoi să îşi opereze guşa.

”Abia aștept să treacă pandemia pentru că prima dorință ar fi să slăbesc. Vreau să îmi tai stomacul, că am ținut tot felul de diete și degeaba, ba slăbesc, ba mă îngraș. Vreau să îmi scot gușa, să îmi scot din sâni. Fără gușa de purcică arăt ca o puștoiacă de 20 de ani. Asta mă strică. Eu nu sunt așa grasă, doar că am puțină burtă, dar față o am frumoasă.

Vreau să fac niște schimbări că o să-mi pierd bărbatul. Vreau să arăt ca o gagică faină, bombă să fiu”, a spus Viorica de la Clejani, la Kanal D.