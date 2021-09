Viorica de la Clejani are covid-19 și a ajuns la spital. Vești proaste pentru cântăreață

Anunț trist despre Viorica de la Clejani! Iubita artistă s-a internat la Institutul Matei Balș din Capitală după ce s-a infectat cu Covid-19. Soția lui Ioniță de la Clejani se confruntă cu anumite provocări greu de dus.

Probleme mari în rândul artiștilor! După ce s-a aflat că Elena Merișoreanu se află în stare gravă la spital, după ce a fost infectată cu Covid-19, se pare că Viorica de la Clejani a luat și ea virusul. Cântăreața extrem de apreciată în România are mari probleme de sănătate.

Viorica de la Clejani, în vârstă de 48 de ani, se află la Institutul Matei Balș. Starea ei de sănătate este una stabilă, dar gravă, după cum au anunțat sursele citate de Antena 3. Fanii sunt extrem de îngrijorați după ce s-au aflat veștile triste despre soția lui Ioniță de la Clejani.

De asemenea, Elena Merișoreanu se află și ea la Institutul Matei Balș. Cunoscuta artistă a crezut că se confruntă cu o răceală, dar fiica ei și-a dorit ca ea să recurgă la un test antigen. Din păcate, rezultatul a fost unul pozitiv, chiar dacă ea era vaccinată cu schema completă anti-Covid-19.

Elena Merișoreanu a dezvăluit că nu se află la terapie intensivă, dar a ajuns la spital după ce și-a pierdut gustul și mirosul. Aceasta nu știe cât o să rămână sub observația medicilor, așa că a fost nevoită să își anuleze concertele.

„M-am internat de aseară. Nu sunt în stare gravă, sunt la salon, nu la terapie intensivă. Am crezut că sunt răcită, dar după ce am rămas fără gust și miros mi-am dat seama că e posibil să am Covid.

Sunt pe tratament și perfuzii. Nu știu cât voi mai rămâne în spital, aveam concerte dar sănătatea e mai importantă. Înainte de vaccin nu am mai avut Covid.

Am umblat pe la evenimente, cântări, concerte, nu știu de unde l-am luat.”, ne-a spus, în exclusivitate, Elena Merișoreanu.