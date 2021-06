Ce au ajuns să facă Ioniță și Viorica de la Clejani după Fulgy și Marga le-au cheltuit toți banii EXCLUSIV

Ioniță și Viorica de la Clejani au ajuns la fundul sacului, după un an lipsit de concerte, din cauza pandemiei de Covid-19, și în care cei doi copii ai lor, Fulgy și Margherita, le-au tocat toată economiile, pe distracții și vicii.

“Cântăm toată vara. Avem nunți amânate de anul trecut”.

Celebrii soți, alături de instrumentiști, ajung și la câștiguri de peste 5.000 de euro, pentru o nuntă: ”Cântăm toată vara. Ne bucurăm că avem cântări mai ales că am fost afectați și noi de pandemia asta. Avem nunți amânate de anul trecut”, ne-a spus Ioniță, pentru impact.ro.

Ioniță și Viorica de la Clejani le-au făcut toate poftele fiicei și fiului, Marga și Fulgy, însă răsfățul exagerat nu a fost de bun augur, copiii lor fiind surprinși de polițiști conducând mașinile sub influența substanțelor interzise. Iar după ce Fulgy a început să amenințe cu moartea mai multe persoane, Ioniță s-a văzut nevoit să ceară ajutorul oamenilor legii.

Contactat de reporterii Impact.ro, Ioniță de la Clejani ne-a declarat că d-abia așteaptă să revină pe scenă, după un an lipsit de concerte: “Cântăm toată vara. Ne bucurăm că avem cântări, mai ales că am fost afectați și noi de pandemia asta. Avem nunți amânate de anul trecut”. Tariful Clejanilor a crescut, după scandalul cu Fulgy. Conform site-ului artistipentrununta.ro, Ioniță și Viorica încasează 5.000-5.500 de euro, pentru o nuntă.

”Vreau să vorbim despre activitatea mea profesională, nu despre bazaconiile lui Fulgy și ale Margăi”.

Artistul refuză să mai ofere amănunte despre fiul lui, Fulgy: ”Dorim să ne lăsați puțin în pace, ca să ne rezolvăm problemele în liniște. Vreau să vorbim despre activitatea mea profesională nu despre bazaconiile lui Fulgy și ale Margăi. Fulgy este bine acum”, ne-a mai spus acesta.

Ioniță și Viorica de la Clejani le țin partea copiilor, deși le-au dat mari bătăi de cap, în ultima vreme: “Duceți-vă în cluburi și la festivaluri mari să vedeți ce se întâmplă. Tineri care sunt nenorociți din aceste cauze. Nu mai veniți la poarta mea. Că la mine e bine, o să mă ocup de copiii mei, o să-i fac bine, cu orice preț. Nu e problemă. E băiatul meu, a greșit, ce a făcut? Îi dau în cap? Nu e niciun sfânt pe lume. Televiziunile, presa, salvați tinerii, că nu am eu ce să fac ca un tată. Ce să fac? Muncesc, fac tot ce pot eu ca să-mi respect statutul meu de om. Sunt îndurerat, mă doare pentru că e băiatul meu și a căzut victima unor nenorociți, care nu încearcă decât să profite de ei”.

Viorica, despre sacrificiile făcute pentru copiii ei: ”I-am dus la școli, la meditații!”

Solista Viorica de la Clejani a povestit, la Pro TV, despre sacrificiile făcute pentru copiii ei: ”Eu nu am nici o vină, ca părinte, i-am dus la școli, la meditații. Mi-am oprit cariera ca să-i alăptez! După 18 ani, Fulgy nu mai e copilul meu! Vreau să-l îndrept, să-l aduc pe calea cea bună, să se însoare, să facă copii. Nu am cum să mă mai apropii eu de Fulgy acum, pentru că s-a făcut mare, are alte persoane lângă el”.