Elena Merișoreanu, prima declarație de pe patul de spital. Informații de ultimă oră după ce a fost infectată cu covid EXCLUSIV

Elena Merișoreanu s-a infectat cu Covid-19. Cunoscuta artistă se află la spital, fiind nevoită să apeleze la ajutorul medicilor după ce starea ei de sănătate s-a agravat. Aceste vești vin după ce vedeta a suferit o intervenție chirurgicală în urmă cu o lună.

Elena Merișoreanu, în vârstă de 74 de ani, se interna în urmă cu o lună la spital pentru o intervenție chirurgicală. Se pare că problemele au urmărit-o pe una dintre cele mai iubite artiste din România, aceasta fiind acum infectată cu Covid-19.

Interpreta de muzică populară se simțea rău de o săptămână, însă considera că răceala puternică nu are legătură cu virusul ce a pus la pământ o lume întreagă, mai ales pentru că era vaccinată cu schema completă, potrivit Antena 3.

Până la urmă, fiica ei s-a hotărât să îi facă un test antigen, iar rezultatul a fost unul pozitiv. Starea ei de sănătate nu a fost una foarte bună, așa că a fost chemată o Ambulanță pentru ca aceasta să fie dusă la spital. Ulterior, ea a fost internată la Institutul Matei Balș din București.

Cunoscuta interpretă de muzică populară a oferit informații noi despre ce se întâmplă!

Elena Merișoreanu a explicat care este starea ei de sănătate, după ce s-a internat la Institutul Matei Balș din Capitală. Îndrăgita interpretă de muzică populară a explicat că a crezut că este răcită, dar în momentul în care a rămas fără gust și miros a știut cu ce se confruntă, de fapt.

Momentan, Elena Merișoreanu se află pe perfuzii și tratament, fiind sub observația atentă a medicilor. Vedeta a menționat că nu știe cât o să rămână în spital. Aceasta consideră că este important să se îngrijească de propria sănătate, chiar dacă avea numeroase evenimente la care era necesar să participe.

„M-am internat de aseară. Nu sunt în stare gravă, sunt la salon, nu la terapie intensivă. Am crezut că sunt răcită, dar după ce am rămas fără gust și miros mi-am dat seama că e posibil să am Covid.

Sunt pe tratament și perfuzii. Nu știu cât voi mai rămâne în spital, aveam concerte dar sănătatea e mai importantă. Înainte de vaccin nu am mai avut Covid. Am umblat pe la evenimente, cântări, concerte, nu știu de unde l-am luat.

Din ce am înțeles, și Vorica de la Clejani e internată tot aici, dar la alt etaj, mi-au spus fetele. Ea e mai demult.”, ne-a declarat, în exclusivitate, artista.