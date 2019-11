Viorel Lis și-a făcut deja testamentul! Cât primește Oana Lis din averea soțului ei

Viorel Lis s-a pregăit psihic de ultimele clipe de viață. Fostul edil al Bucureștiului se bucură de ultimele momente, cu toate că în anii precedenți vârsta și-a spus cuvântul, iar problemele medicale nu-i dădeau pace. Ce scris în testamentul acestuia și ce îi va lăsa soției lui?

Fostul primar al Capitalei a ajuns la frumoasa vârstă de 75 de ani. Deși cei de vârsta sa petrec momente de neuitat alături de familie, fără să se mai gândească la rânduielile ultime, Viorel Lis este precaut, așa că și-a făcut deja testamentul. Soțul Oanei Lis a dezvăluit cât de mare este averea adunată și ce îi va lăsa celei care l-a iubit aproape trei decenii. Viorel se simte foarte bine, comparând ultimele episoade din lunile precedene când a și leșinat în plină stradă. Acum, nu doar că se simte mai puternic, dar o și însoțește pe soția sa la diverse evenimente monede.

Conform fostului edil al Bucureștiului, în testamentul său se regăsește o moștenire de la țară. În acte s-ar fi regăsit și un apartament pe care-l deținea, dar i l-a oferit deja Oanei cadou. “Trăiesc cu o pensie de 37 de milioane pe lună. Am avut un apartament pe care i l-am dat Oanei. Tot ceea ce am este o moştenire de la ţară, averea mea”, a susținut fostul edil, pentru Antena Stars.

Cu toate că au fost multe zvonuri care spuneau că Lis a furat și înșelat în timpul mandatului său, acesta neagă vehement informațiile. De asemenea, el a mai menționat în cadrul interviului oferit pentru cancan.ro faptul că o dorință de-a sa este să aibă o relație mai bună cu rudele.

“Când va fi să mor, o să mor cu sufletul împăcat. Nu am minţit, nu a furat, nu am înşelat. Îmi doresc ca pe viitor să am o relaţie mai bună cu rudele. În momentul de faţă aproape toate rudele mă urăsc, m-am îndepărtat de rudele mele”

Viorel Lis