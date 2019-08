VIDEO Un român părăsit de iubită a încercat să se sinucidă LIVE pe Facebook. Imagini uluitoare

Sinucidere în direct pe Facebook! Un român a decis să-și pună capăt zilelor, după ce partenera sa de viață i-a mărturisit că nu-l mai iubește și că dorește să se despartă de acesta. Imaginile VIDEO sunt de-a dreptul cutremurătoare. Iată ultimele cuvinte ale bărbatului!

Sinucidere LIVE pe Facebook. Iubirea neîmpărtășită l-a făcut să-și ia viața

Un român, disperat de decizia iubitei de a pune capăt relației, nu a găsit nicio soluție pentru a scăpa de suferința sa înafară de sinucidere. Acesta era pe o șosea din Germania. Iubita, aflată la momentul acela în România, l-a anunțat că l-a părăsit, astfel că înainte de a intra violent într-un TIR aflat în fața lui, a ținut să lase un mesaj de adio pentru părinți și cea care i-a fost parteneră de viață.

După ce și-a spus părerea despre relația sfârșită, acesta a apăsat pe accelerația și a intrat în TIR-ul din față. După impact, transmisiunea a continuat, iar pe fundal se auzeau vocile oamenilor care au sărit în ajutor. Conform Observator, starea bărbatului nu este cunoscută deocamdată.

„Pe Monica am iubit-o, dar azi mi-a dat o veste dezamăgitoare”

„Mamă, tată, nu vreau să vă spun decât că vă iubesc, vă iubesc mai mult ca orice pe lumea asta, pe voi. Pe Monica pot să zic că am iubit-o, am iubit-o mai mult decât a meritat, încă o iubesc, o iubesc foarte mult. Astăzi mi-a dat o veste foarte dezamăgitoare. Mi-a spus că ea nu mai vrea nimic, nu mai vrea nimic cu mine. Mi-a spus că ea se desparte de mine. Mi-a spus că ea nu mai vrea să aibă nicio legătură cu mine. Mi-a spus că nu mai vrea nimic cu mine, după trei ani de relaţie, după ce am aşteptat atât. După câte am îndurat, după câte am sperat, după câte speranţe mi-am făcut, ea îmi spune că nu mai vrea nimic cu mine. În schimb, vrea cu altcineva, cu Iulian, un băiat foarte de treabă”, a zis şoferul.

Tânărul a început să plângă mai apoi în hohote și i-a transmis la final fostei iubite: „Şi de sus pot să-l iubesc pe copilul tău, şi de sus pot să am grijă de voi!”, mai apoi a lovit TIR-ul, intenționat, mergând cu peste 170 de km/h.