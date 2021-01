Victor Slav, un tată model. Ce face cu Sofia, după ce Bianca Drăgușanu a plecat din țară

Victor Slav se bucură de momente de neuitat alături de fetița lui, Sofia. Fetița se află la tatăl ei în această perioadă și este foarte răsfățată, în vreme ce mama sa se află într-o vacanță în Dubai și Maldive.

Micuța Sofia a rămas în București, în grija bunicii materne, însă merge la tatăl ei destul de des. Astfel că fostul prezentator de televiziune a filmat-o me aceasta în timp ce se juca și a postat imaginile pe rețelele de socializare. De altfel, și Bianca a spus despre fiica ei, Natalia Sofia, că este răsfățată și că singura care reușește să i se impună este ea.

De când s-a despărțit de Bianca Drăgușanu, Victor Slav a încercat să își refacă viața, iar recent acesta a postat o imagine cu iubita sa, o blondă superbă, despre care fanii au spus că seamănă cu Bianca Drăgușanu.

Conform lui Victor Slav cei doi au devenit iubiți în iulie 2019, dar au decis să își trăiască relația amoroasă departe de ochii lumii. În plus, Victor Slav a declarat cum se înțelege iubita lui cu Sofia Natalia.

Victor Slav petrece timp cu fetița lui, iar ori de câte ori Bianca a fost plecată, ca și acum, sau atunci când a fost bătută, micuța Natalia Sofia a stat cu tatăl ei, pentru a nu simți vreo atmosferă tensionată.

“Fiica mea face foarte bine. Face anumite cursuri de muzica, dans, engleză, că nu merge la grădiniță în această perioadă. Am lăsat-o la clasă. Când stă la mine, asta e a treia zi, activitățile sunt joaca, în general. Tati se pune la mintea ei. Dacă credeam că alte sunt prioritățile, Sofia e pe primul loc. Am știut de la început să fiu tată. I-am făcut băiță, am luat lecții de la cineva avizat, m-am descurcat foarte bine, fără teamă”, a declarat Victor Slav în urmă cu ceva timp.