Ultimul gest al lui Gabi Bădălău a scos-o din sărite pe soția sa. Ce legătură are Bianca Drăgușanu

Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă. De această dată, fostul soț al artistei a anulat iar programarea pentru consiliera copiilor.

Se face că cei doi trebuiau să ajungă marți, la ora 13:00 la Protecția Copilului pentru ședința de consiliere a celor doi băieți, însă Gabi Bădălău nu s-a putut prezenta nici de data aceasta. Gabi Bădălău a anunțat că va reveni joi ca să facă altă programare, însă artista și mama copiilor săi crede că fostul ei soț face asta intenționat. Claudia Pătrășcanu a spus că Gabi Bădălău are relații și a cerut să nu fie deranjat.

Tot dumnealor mi-au stabilit pentru astăzi consilierea copiilor și tot astăzi, subit, mi-a fost anulată. Oameni buni, în ce țară trăim? Bădălău își bate joc de proprii copii, dar dacă se întâmpla ceva cu copiii mei, cine Răspunde? Când sună Bădălău, răstoarnă toate instituțiile și îmi amintesc bine când cei de la Protecția Copilului din Constanta mi-au spus: Doamna, am fost sunați de mai Sus, ca domnul Badalau sa nu mai fie deranjat”, a notat Pătrășcanu.

”Consider ca toate aceste tergiversări de a nu se prezenta sunt intenționate… acesta având total alte interese personale și ca încă o data arată dezinteresul fata de copiii noștri care erau astăzi programați, repet, pentru aceasta consiliere. Nu înțeleg de ce tot fuge acest tata, de ce îi este teamă și de ce atâtea telefoane și anulări când este vorba despre doi copii minori, puși in pericol. Tot astăzi, după cele întâmplate, am făcut o cerere către instituția Protecția Copilului care au menționat faptul ca nu-l pot obliga pe tatăl copiilor nici sa facă testul psihologic, dar nici sa i mai consilieze pe cei doi copii.

De altfel, Claudia Pătrășcanu s-a înfuriat atunci când a văzut fotografiile în care Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău erau împreună. În plus, acesta nu a participat la ședința de consiliere nici pe 5 ianuarie.

”Un an nou, noi responsabilități, noi oportunități și povestea continuă, doar personajele se mai schimbă… Așadar, azi (n.r.: pe 5 ianuarie), am fost invitată împreună cu tatăl copiilor mei să participăm la o ședință de consiliere care are drept scop consilierea noastră în ceea ce-i privește pe copiii noștri. Altă invitație, altă ignorare din partea tatălui copiilor…

A urmat așteptarea până în jurul orei 13:45, resemnarea… și, în final, alte surprize…. Și nu mă refer la o surpriză plăcută din partea tatălui copiilor… în sensul că ar fi dat curs invitației DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ și PROTECȚIE a COPILULUI, ci mă refer la altă știre modernă unde ne(lipsitul) tată este ocupat cu ”divele”… Imaginile grăiesc, cuvintele sunt de prisos…

Înainte de plecarea ”tatălui„ copiilor mei în Dubai, am purtat o discuție telefonică unde îmi cerea insistent copiii să plece cu el în Dubai, amenințând că dacă nu-i dau, nici o problemă… se va descurca în instanță și pe acest plan”, a notat cântăreața pe contul ei de Facebook.