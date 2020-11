Cine este iubita ascunsă a lui Victor Slav. Fata Biancăi Drăgușanu se înțelege perfect cu ea

S-a aflat cine este iubita ascunsă a lui Victor Slav, femeia cu care fata Biancăi Drăgușanu se înțelege perfect. Ela este o blondă sexy care îl face pe Victor Slav să se simtă un bărbat împlinit. Fostul prezentator TV a vorbit despre povestea lor de dragoste.

S-a aflat cine este iubita secretă a lul Victor Slav. Cum se înțelege Ela cu Sofia, fiica lui Victor și a Biancăi Drăgușanu

S-a aflat cine îl face fericit pe Victor Slav dar și pe fetița pe care acesta o are cu Bianca Drăgușanu. Femeia se numește Ela și este o blondă sexy cu care cei doi se înțleg perfect.

Potrivit lui Victor Slav au devenit iubiți în iulie 2019 și au decis să își trăiască relația amoroasă departe de ochii lumii. În plus, Victor Slav a declarat cum se înțelege iubita lui cu Sofia Natalia, fiica pe care o are cu fosta soție, Bianca Drăgușanu.

Sofia locuiește acum cu Victor Slav

Invitat în platoul emisiunii “Vorbește Lumea”, Victor Slav a povestit cum se simte în rolul de tătic și că, în prezent, Sofia, fetița lui locuiește cu el, având în vedere că Bianca Drăgușanu a plecat într-o călătorie la Istanbul.

“Fiica mea face foarte bine. Face anumite cursuri de muzica, dans, engleză, că nu merge la grădiniță în această perioadă. Am lăsat-o la clasă. Când stă la mine, asta e a treia zi, activitățile sunt joaca, în general. Tati se pune la mintea ei. Dacă credeam că alte sunt prioritățile, Sofia e pe primul loc. Am știut de la început să fiu tată. I-am făcut băiță, am luat lecții de la cineva avizat, m-am descurcat foarte bine, fără teamă”, a declarat Victor Slav.

Sofia este prea mică să înțeleagă ce se întâmplă între Victor Slav și Bianca Drăgușanu

Fostul prezentator de la Kanal D a precizat că Sofia Slav este prea mică să înțeleagă că tati și mami s-au despărțit. De asemenea, acesta a spus că pe Ela a acceptat-o ușor.

“Sofia gestionează bine situația, deocamdată, nu au început întrebările. Dublă distracție, ai o familie mare, nu te plictisești. Aici ai jucăriile tale, dincolo ai alte jucării. Am două relații cunoscute de publicul larg. Nu sunt genul de persoană care să etalez totul pe tavă, dar când se află nu ai ce face. Suntem într-o relație de un an și patru luni, iubesc și sunt iubit”, a mai precizat fostul soț al Biancăi Drăgușanu.