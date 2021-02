Vica Blochina a mai pierdut o prietenă celebră. Ce a făcut fosta iubită a lui Victor Pițurcă

Vica Blochina este o persoană foarte directă și sinceră. Vedeta susține că a rupt legătura cu una dintre prietenele ei bune. Este vorba despre o altă vedetă cunoscută de la noi.

Vica Blochina și Oana Roman nu mai sunt prietene. Cea care a recunoscut în mod public a fost chiar blondina, care a anunțat asta în mediul online, întrebată fiind de fanii săi.

Fosta iubită a lui Pițurcă a fost foarte sinceră și directă, atunci când a fost întrebată de fani, dacă mai este prietenă cu Oana Roman. Blondina a răspuns scurt ca „nu”, deși nu a dat mai multe detalii. Răspunsul blondinei i-a uimit pe fanii celor două, mai ales că oamenii le-au admirat mereu pentru susținerea de care au dat dovadă cele două prietene.

Admiratorii blondinei au vrut sa mai stie și dacă aceasta mai este prietenă cu Daniela Crudu, cea alături de care aparticipat la „Asia Express”, emisiune difuzata pe Antena 1. În ceea ce o privește pe Cruduța, Vica spune ca sunt în continuare prietene, doar că în ultima vreme au avut parte de proiecte diferite și nu au avut timp să se se mai întâlnească.

Fanii vedetei nu s-au oprit aici cu întrebările, ei au avut curiozităti legate de părerea blondinei despre Anamaria Prodan, pe care Vica o caracterizeaza ca fiind „perfectă”.

Nu se cunoaște motivul pentru care cele doua vedete nu mai sunt prietene, cert este că Oana Roman a avut in ultima perioada parte de momente dificile. A trecut printr-o despărțire de soț, apoi mama ei a trecut prin probleme de sănătate. Însă, Oana este o femeie puternică, care a reușit să facă față cu brio tuturor obstacolelor pe care le-a întâmpinat.

Vedeta s-a destăinuit fanilor ei cu care ține frecvent legătura în online și cărora le-a povestit despre toate problemele din ultimul timp, dar care au făcut-o mai puternică.

”De când m-am întors din vacanță, în afara de ziua Izei, am trecut printr-un carusel de emoții îngrozitor de extreme, de la o extremă la alta. S-au întâmplat foarte multe, am semnat și actele de divorț, am pierdut un deal, se mai întâmplă, s-a îmbolnăvit câinele, am avut probleme cu mama. S-au adunat foarte multe. Asta m-a făcut foarte serios să mă gândesc la tot ce se întâmplă în viața mea și la cei din jurul meu. M-am gândit și la oamenii din jurul meu pe care i-am ales întotdeauna cu grijă și nu cred că sunt singură”, a spus Oana Roman pe Instagram