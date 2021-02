Oana Roman și-a umilit propriul tată. Ce a făcut Petre Roman ieri e de neiertat

Oana Roman este supărată pe tatăl său, Petre Roman, care a uitat de ziua nepoatei sale. Duminică, fiica Oanei Roman, pe nume Isabela, a împlinit vârsta de 7 ani.

Deși părinții micuței erau divorțați de numai o săptămână, ei i-au făcut o petrecere pe cinste micuței care a împlinit weekendul trecut vârsta de șapte ani. Din păcate însă, de la petrecere au lipsit bunicii. În afara de mama Oanei Roman care trăiește cu fiica sa în casă, ceilalți bunici, materni și paterni, au lispit. Chiar și Petre Roman a lipist, ba mai mult, nici nu și-a sunat nepoata ca să-i ureze ”La mulți ani”.

“De când am venit din vacanță, am trecut printr-un carusel de emoții. Am semnat actele de divorț, după care s-a îmbolnăvit cățelul, apoi mama, care are iar probleme de sănătate. Dar la ziua Isabelei mi s-a confirmat că anumiți oameni nu vor să fie în viața noastră sau vor să fie doar atunci când au nevoie să fie în viața noastră. Și când nu au nevoie, nu mai sunt. Nu-mi stă în caracter să-i sun și să-i întreb: de ce ai uitat că e ziua unui copil care te iubește sincer? Inclusiv din familie, de fapt bunicii ei nu au fost lângă ea nici unul! În afară de mama, pe care a văzut-o pentru că stă cu noi în casă, nici un bunic nu a fost lângă ea, nici măcar cu un telefon. Nici bunicii materni, nici bunicii paterni. Nimeni, anul ăsta, nimeni. Ok, poate că nu-ți place de mine, pot să consider că nu am fost o fiica bună sau o noră bună, dar copilul ăsta ce vină are?”, a afirmat Oana Roman într-un Instastory.