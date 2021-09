Viața secretă a Ramonei Gabor din Dubai. Totul despre relația misterioasă pe care o are de 8 ani EXCLUSIV

Plecată de nouă ani din România, sora mai mică a Monicăi Gabor și-a găsit fericirea pe meleaguri străine, tocmai în Emiratele Arabe. Ramona are un iubit înstărit și duce viața pe care și-a dorit-o, în Dubai.

Ramona Gabor a fost cât se poate de discretă cu viața sa personală, mai ales de când s-a decis să plece din România, să-și încerce norocul peste hotare. Ea s-a ferit să facă public numele iubitului său, sau să posteze fotografii cu acesta.

Ma mult, și prietenele sale care-i calcă pragul casei, Ramona fiind o gazdă extrem de primitoare, au fost instruite să nu dea amănunte despre viața sa. Totuși, o persoană apropiată acesteia a rupt tăcerea, mărturisind pentru Playtech.ro că sora Monicăi Gabor duce o viață de lux în Dubai, alături de un tânăr înstărit.

”Are o relație de opt ani. Iubitul său locuiește în Dubai, dar nu este de aici. O sprijină în proiectele și afacerile sale, se consultă în orice și îi dă toată libertatea de care are nevoie. Este tânăr și bogat, dar important este că se înțeleg perfect. Ramona este foarte bine, are tot ceea ce-și dorește. O duce mai bine decât Monica”, a declarat aceasta pentru Playtech.ro.

Chiar dacă partenerul său este bogat, Ramona preferă să facă investiții importante din veniturile sale personale. Și-și permite, aceasta având în conturi sume frumoase de bani. Recent, Ramona și-a achiziționat un bolid de lux, pe care a plătit nu mai puțin de 200.000 de euro.

Ramona Gabor nu ne-a ascuns faptul că, în prezent, nu se vede locuind în altă parte, și că în Dubai se simte ca acasă.

Ramona nu ne-a ascuns nici faptul că încă mai lucrează ca și model, dar este atrasă de lumea afacerilor, ea însăși lansând o colecție de parfumuri ce-i poartă numele:

”Întodeauna am fost atrasă de industria afacerilor. Deși am lucrat și încă mai lucrez ca și model, am avut de-a lungul timpului tot felul de proiecte antreprenoriale în care m-am implicat. Ideea cu parfumul mi-a venit deoarece îmi doream să fac un parfum cu numele mamei mele. Pe parcurs m-am abătut de la planul inițial și am făcut zece parfumuri care fiecare exprimă prin numele său un sentiment, o emoție, o motivație pozitivă”.