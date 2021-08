Cum fac bani Monica și Ramona Gabor în Dubai. Cele două fac promovare la greu

Surorile Gabor au devenit femei de afaceri în străinătate. Sora mai mică a Monicăi, Ramona Gabor se bucură de o afacere de succes în Dubai, acolo unde și-a deschis, acum un an de zile, o linie de parfumuri arăbești de diferite arome. Cum își promovează mezina familiei linia.

Pe site-ul parfumeriei, Ramona Gabor prezintă 10 modele de parfumuri, fiecare la 100 de ml, pentru care clienții interesați trebuie să scoată din buzunar suma de 755 de lei, un total potrivit comparativ cu media prețurilor de parfumuri de pe piață.

Ramona Gabor postează destul de des pe conturile sale de socializare imagini cu parfumurile sale, pentru a le promova intens. Linia se numește Gabor Prive și este un proiect de care bruneta este extrem de mândră.

Pe parcurs ideea s-a extins şi am ajuns la 10 parfumuri diferite. Momentan am lansat doar 5 pe piaţă, însă în luna decembrie urmează să lansez încă alte 5 parfumuri. E un proiect foarte special pentru mine”, a declarat Ramona Gabor, exclusiv pentru click.ro.

La 32 de ani are tot ce-și poate dori și este una dintre cele mai curtate burlăcițe din lume. Cu toate acestea, sora mai mică a Monicăi Gabor susține că nu este pregătită să se așeze la casa ei și că se va căsători atunci când va simți că este momentul potrivit.

„Am avut începuturi modeste, însă acum simt că da, am tot ceea ce îmi trebuie în Dubai, mi-am cumpărat propriul apartament, am afacerea mea, am un nume aici, sunt conectată suficient de bine pentru a îmi dezvolta afacerea, nu cred că-mi mai trebuie nimic din punct de vedere financiar.

Însă, din punct de vedere emoţional, probabil singurul lucru care ar lipsi acum este un partener de viaţă şi o familie, dar nu cred că sunt pregătită momentan pentru acest pas în viaţa mea”, a declarat Ramona Gabor pentru sursa citată.