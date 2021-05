Cum arată Ramona Gabor după ce și-a injectat botox în frunte. Primele imagini cu sora Monicăi Gabor

Ramona Gabor a simțit că este momentul pentru o schimbare care să o facă să pară mai tânără. Aceasta a ales câteva injecții cu botox în zona frunții. Cum arată acum sora Monicăi Gabor? Iată imagini cu celebrul model!

Timpul trece, iar Ramona Gabor face tot ce poate ca să-l țină măcar puțin pe loc și să nu se vadă deloc pe chipul său. Din acest motiv diva noastră a apelat la un obicei pe care îl au mai toate vedetele – injectarea cu botox.

Majoriatea oamenilor care apelează la această intervenție vor să ascundă primele semne ale îmbătrânirii – ridurile. Cei mai mulți își injectează botox în zonele în care ridurile de expresie devin din ce în ce mai inestetice odată cu trecerea timpului.

Ramona nu s-a ferit, așa că le-a arătat fanilor din mediul online ce procedură urmează și s-a filmat chiar în cabinetul medicului estetician. Sora Monicăi Gabor are 32 de ani și nu dorește ca cifra din buletin să se vadă prea curând, așa că e precaută și are grijă încă de pe acum la anumite detalii:

„Este a doua oară când îmi injectez botox. S-a împlinit un an de când am făcut-o prima oară și chiar îmi lipsea”, a scris Ramona Gabor în cadrul unui InstaStory în care se află la cabinetul medicului estetician.

La finele procedurii, afacerista a arătat rezultatele miraculoase care au ieșit exact așa cum a visat, menționând că o urmează să mai vină încă o dată pentru aceleași injecții, dar după două săptămâni de la prima ședință: „Am terminat procedura. Nu puteți să vedeți rezultatele acum. Încă nu pot să-mi mișc fruntea, dar o să vin iar aici peste două săptămâni, pentru un retuș”

„S-a spus că mi-am făcut ceva la gambe. Într-adevăr, doctorul la care mi-am făcut sânii m-a sfătuit să îmi operez gambele și mi-a făcut un fel de implant. Însă mie nu mi-a plăcut deloc și după o săptămână l-am scos, pentru că părea că am picioare de fotbalist. Deci pe asta o tăiem de pe listă. Se spune că am rinoplastie. E adevărat că am avut o micșorare a nasului, nicidecum o rinoplastie. Toată lumea mă întreabă și acum de ce nu îmi fac rinoplastie. Sunt destul de deschisă, poate îmi voi face, însă am învățat să mă accept așa cum sunt. Și dacă lumea îmi zice că am multe calități și arăt bine, de ce aș schimba? Mă mai întreabă fetele de implanturile la sâni. Eu sfătuiesc pe toată lumea să nu își facă, pentru că, dacă înveți să te accepți așa cum ești, vei avea mai mult de câștigat”

