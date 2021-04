Viața grea a Nadiei Comăneci din comunism. De ce mama ei a vrut să scape de ea, de fapt

Nadia Comăneci nu a avut o viață deloc ușoară. Născută în 1961, sportiva a mers de mică pe drumul sportului, care a cerut multe sacrificii, iar vremurile pe care le-a trăit nu i-au ușurat deloc munca.

Nadia Comăneci a vorbit despre copilăria ei, pe care o descrie ca fiind fericită, iar viața era „simplă”. Își aduce aminte că mama ei mirosea a bucătărie tot timpul, în timp ce tatăl ei mirosea a benzină, fiind mecanic auto.

În cartea ”Scrisori către o tânără gimnastă”, Nadia a povestit cum mama ei a trimis-o la sala de sport din Onești, locul în care a copilărit. Voia ca fiica ei să își consume energia în locuri mai sigure decât copacii și alte obiecte.

Nadia a pășit în sala de sport și a învățat să facă prima roată. Se juca și făcea ce îi place, iar mama ei avea un moment de respiro.

„Aveam foarte multa energie. Mama a incercat sa gaseasca o varianta prin care sa-mi consum energia in conditii mai sigure. Sa las in pace copacii, casele si alte obiecte. In Onesti se deschisese o mica sala de sport de catre familia Simionescu. La sase ani si ceva, am intrat pentru prima data in ea si am descoperit paralelele mai interesante decat batatorul de covoare si saltelele care ma ajutau sa nu ma mai julesc. Acolo, sub indrumarea antrenorului Marcel Duncan, am invatat sa fac prima rostogolire, prima roata, prima prindere la bara. Ma jucam si invatam totodata. Mama era fericita ca scapa pentru cateva ore de mine si putea sa-si vada linistita de treburile casnice”, a povestit ea.