Nadia Comăneci, apariție de senzație de ziua ei. Cum arată Zeița de la Montreal la 59 de ani

Nadia Comăneci a împlinit ieri, 12 noiembrie, vârsta de 59 de ani. „Zeiţa de la Montreal”, așa cum mai este numită, a fost surprisă de Marius Tucă în direct.

Nadia Comăneci, apariție de senzație de ziua ei

Astfel că Nadia Comăneci nu a putut sta departe de sala de gimnastică nici de ziua ei de naştere. Aflată în Statele Unite, fosta gmnastă româncă a primit urări de la Marius Tucă, în direct la emisiunea de aseară.

„Sunt aici, mă trezesc, sunt în sală. Aici este aproape 11. Sunt la sală pentru că programul începe la ora 9, de aceea sunt singură şi fară mască. De ziua mea îmi doresc sănătate, este lucrul cel mai important. Şi să ţină această speranţă pe care o avem toţi, mai ales în acest an dubios şi ciudat. Şi aşteptăm să ne vedem live, că aşa, virtual… Ne lipseşte această atmosferă de a fi alături de cei dragi.”, a spus Nadia Comăneci.

”Nu am niciun regret”

Nadia Elena Comăneci s-a născut la data 12 noiembrie 1961, în Onești. Ea este prima gimnastă din lume care a primit nota zece într-un concurs olimpic de gimnastică. De asemenea, este câștigătoare a cinci medalii olimpice de aur și este considerată a fi una dintre cele mai bune sportive ale secolului XX, dar și una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii, din toate timpurile, Nadia Comăneci este și primul sportiv român inclus în memorialul International Gymnastics Hall of Fame. „Zeița de la Montreal” este așadar prima gimnastă a epocii moderne care a luat 10 absolut.

Într-un interviu pentru Le Monde, Nadia a vorbit despre puterea cu care s-a implicat în gimnastică.

„Nu consider că mi-a fost furată copilăria și adolescența, din moment ce e singura viață pe care am cunoscut-o și pe care vreau să o duc. Îi voi fi întotdeauna recunoscătoare mamei mele, ea este cea care m-a dus într-o zi la sală.

Altfel, aș fi avut o existență normală și mult mai puțin interesantă. Nu am niciun regret și nici nu am avut.

Priviți ce înseamnă viața mea: tot ce mi s-a întâmplat mi-a permis să fiu acolo unde sunt azi. Sigur, am avut momente dificile, ca oricine, dar am trecut peste aceste încercări, pentru că mă straduiesc mereu să fiu pozitivă și să iau ceea ce este mai bun din ce ni se întâmplă. 73 a fost numărul meu de concurs, 7×3=21, reprezentând a XXI-a ediție a JO, la Montreal. Am luat șapte note de zece, trei medalii de aur. 7+3=10”.