Vești triste despre Irinel Columbeanu. Trăiește momente grele în azil

După ce în luna iulie s-a bucurat de vizita fiicei sale Irina, se pare că acum au apărut noi vești triste despre Irinel Columbeanu, iar Ion Casian spune că fostul milionar trăiește momente grele în azil.

Așa cum anunța încă de acum un an, în luna iulie a.c., Irinel Columbeanu avea parte de o mre bucurie. Fiica sa, Irina Columbeanu, venea din America pentru a petrece ceva timp împreună cu fostul milionar, în afară de alte câteva zile de vacanță prin țară.

De altfel, după revederea cu tatăl său, Irinuca avea să povestească despre întâlnirea emoționantă cu acesta:

”Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă, sunt foarte recunoscătoare și fericită că sunt din nou aici, după șase ani!

”În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

N-aș fi reușit fără tatăl meu, a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare. Îți mulțumesc (n. red către Irinel Columbeanu)! Știu prin câte ai trecut pentru mine și familia noastră”, a mai adăugat Irina Columbeanu.