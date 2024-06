Încă o surpriză uriașă pentru Irinel Columbeanu. Cine a mai venit să îl viziteze, fostul afacerist a fost uimit când a văzut-o la aeroport

Irinel Columbeanu are parte de surprize peste surprize! Fiica lui a venit din Statele Unite ale Americii pentru a-l vizita, dar odată cu ea a mai venit un „invitat surpriză”.

Cu câteva zile în urmă a venit Irina Columbeanu pentru a petrece timp de calitate alături de tatăl ei. Ei bine, se pare că Irinel are parte de încă o surpriză.

În această după-amiază a venit și Ramona Gabor din Dubai. Aceasta a fost întâmpinată de Irinel și Irinuca, dar și de nașul Matei Miko. Fiica fostului milionar și Ramona s-au îmbrățișat minute în șir cu lacrimi în ochi, semn că nu se văzuseră de ceva timp. Reporterii Click i-au surprins pe cei trei împreună.

Ramona locuiește în Dubai, iar Irina s-a mutat în anul 2018 alături de mama ei, în SUA. Irinel a fost și el vizibil emoționat de surpriza plăcută. A îmbrățișat-o de bun venit pe Ramona, după care au plecat împreună.

Într-un interviu pentru emisiunea „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu a făcut primele declarații la revenirea în România. Aceasta va sta doar o săptămână în țară, timp în care va sta cu tatăl ei, după care se întoarce la Malibu, unde locuiește mama ei.

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult! A fost o schimbare foarte bună și pozitivă.

Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina.