Veste dureroasă pentru Irinel Columbeanu. Are interzis să mai plece în America, să-și revadă fiica. Ce s-a întâmplat EXCLUSIV

Fostul milionar de la Izvorani este urmărit de ghinion. A pierdut averea de 6 milioane de euro, dar și vila de la Izvorani. Iar în urma problemelor grave de sănătate, se află și în imposibilitatea de a-și mai putea vizita fiica, pe Irinuca, în America. Patronul azilului în care locuiește Irinel Columbeanu ne-a făcut dezvăluiri dureroase, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Irinel Columbeanu susține adesea că are în plan să-și viziteze fiica, pe Irinuca, în America, unde locuiește alături de mama ei, fotomodelul Monica Gabor. Însă, din păcate, dorința lui nu poate prinde contur, nu se poate împlini, din cauza problemelor de sănătate cu care fostul milionar de la Izvorani se confruntă în ultima vreme.

Ion Cassian, patronul azilului din Ghermănești, unde locuiește de câteva luni Irinel Columbeanu, ne-a spus care este situația lui actuală, de ce nu poate pleca în America, deși se topește de dorul unicului său copil:

”Dacă nu ar avea un diagnostic grav, ar putea pleca. Dar, după ce a făcut aceste AVC-uri nu mai are voie să zboare cu avionul, fiindcă presiunea care există la peste 10.000 de m altitudine nu îi face bine la creier, la circulația sângelui, își poate pune viața în pericol.

Citiți și: În ce condiții ar mai putea locui Irinel Columbeanu la azil, dacă se recăsătorește: ”Soția trebuie să aibă obligatoriu vârsta!” EXCLUSIV

Ion Cassian ne-a mai menționat că Irinel Columbeanu ar avea nevoie, mai ales când merge la emisiuni televizate, de o asistentă medicală, care să intervină, în caz de urgență:

”A fost invitat la o emisiune, dar nu poate veni decât însoțit de o asistentă medicală. În ultima perioadă, starea lui de sănătate este destul de fragilă, ia un tratament în plus, a avut și alte probleme, trebuie să mănânce numai ce are voie. Irinel Columbeanu se află sub stricta noastră atenție, aici, la căminul de bătrâni, dar și a medicilor”.