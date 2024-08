Surpriză uriașă pentru Irinel Columbeanu. Fiica lui Irina a revenit în România, unde a fost surprinsă și de ce venit din nou în țară

Veste extrem de emoționantă pentru Irinel Columbeanu! Fostul milionar de la Izvorani a aflat, de curând, că fiica sa, Irinuca Columbeanu, a revenit în România. În urmă cu puțin timp, adolescenta a fost fotografiată în Capitală. Află mai multe detalii despre această vizită!

În urmă cu două luni, Irinuca Columbeanu, fiica fostului milionar și a Monicăi Gabor, a revenit în România după mai bine de șase ani petrecuți în Statele Unite ale Americii.

Vizita ei a fost marcată de o întâlnire emoționantă cu tatăl său, Irinel Columbeanu, care a așteptat-o pe aeroportul din Otopeni cu un buchet de flori.

Această întoarcere a avut loc după o vacanță în Franța și Italia, unde adolescenta a petrecut timp cu nașul ei. De asemenea, adolescenta a fost însoțită de mătușa sa, Ramona Gabor, cu care a explorat orașe precum Bacău, Cluj-Napoca și Iași.

Acum, Irina Columbeanu a revenit în țara sa natală. Recent, tânăra a postat pe rețelele sociale mai multe fotografii din Capitală, surprinzându-i pe fanii ei cu imagini pline de veselie și bucurie.

Însă, adolescenta nu a petrecut timp în România singură, ci împreună cu mătușa ei. Într-un videoclip postat de Ramona Gabor pe Instagram, cele două apar dansând fericite într-o mașină, bucurându-se de timpul petrecut împreună.

Deși nu se știe exact când a sosit Irinuca în țară, cert este că mătușa ei se bucură enorm de prezența sa. Cele două par să se înțeleagă foarte bine şi să se distreze copios.

În urmă cu două luni, odată cu prima revenire în România, Irinuca a acordat un interviu. Tânăra a spus că îi este foarte recunoscătoare tatălui său pentru sacrificiile pe care le-a făcut pentru ea.

”Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă, sunt foarte recunoscătoare și fericită că sunt din nou aici, după șase ani!”, a spus adolescenta.

”În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

N-aș fi reușit fără tatăl meu, a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare. Îți mulțumesc (n. red către Irinel Columbeanu)! Știu prin câte ai trecut pentru mine și familia noastră”, a mai adăugat Irina Columbeanu.