Ce studii are Dan Șucu și care este meseria lui de bază. Cu ce s-a ocupat până să devină milionar

Dan Șucu este unul dintre cei mai cunoscuți și respectați oameni de afaceri din România, cu o avere estimată la peste 120 de milioane de euro. În prezent, este acționar al cluburilor de fotbal Rapid și Genoa, din Italia, și conduce cu succes compania Mobexpert, unul dintre cei mai mari retaileri de mobilă din țară. Dar drumul său către succes nu a fost întotdeauna unul presărat cu lux și reușite. În spatele carierei sale impresionante se află studii într-un alt domeniu și o dorință neobosită de a evolua.

Dan Șucu a absolvit în anul 1989 cursurile Universității Politehnice din București, specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini. Această formare tehnică i-a oferit un punct de plecare solid în înțelegerea proceselor tehnologice și de producție. Cu toate acestea, destinul său avea să urmeze o cu totul altă cale.

După Revoluția din 1989, Dan Șucu a început să se gândească la antreprenoriat, inspirat de noile posibilități aduse de economia de piață. În 1990, Dan Șucu a făcut primii pași în lumea afacerilor, implicându-se în mici activități comerciale pe cont propriu. În 1991, alături de un partener, a deschis un magazin de mobilă dedicat pieței de mobilier pentru casă. Această experiență i-a permis să înțeleagă cerințele clienților și să identifice o nișă care nu era pe deplin exploatată.

„În 1990 am avut mici activități pe cont propriu, iar în 1991, împreună cu un partener am deschis un mic magazin de mobilă de casă. Visul meu era să câștig mulți bani și i-am câștigat. Visul lui era să cumpere fosta societate la care lucra. Și a reușit”, a declarat omul de afaceri într-un interviu anterior.

Momentul de cotitură pentru Dan Șucu a fost în 1993, când el și partenerul său au decis să meargă pe drumuri separate. În primăvara acelui an, Șucu a înființat compania Mobexpert, dedicată inițial vânzării de mobilier de birou. Alegerea acestei nișe a fost una strategică, fiind un segment insuficient exploatat pe piața românească la acel moment.

„În 1993, împreună cu partenerul meu, am decis ca fiecare să-și caute propriul drum, iar în aprilie am înființat Mobexpert ca societate complet independentă, în ideea de a vinde mobilier de birou. Aceasta era nișa pe care consideram că am găsit-o și care era puțin exploatată la acea vreme”, a explicat el.