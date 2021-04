Vești proaste despre Adi Mutu. FRF a făcut anunțul azi

Vești proaste despre celebrul fost fotbalist! FRF vine cu un anunț care i-a surprins pe fanii lui Adrian Mutu. Ce detaliu s-a aflat și cum vor evolua lucrurile pentru cunoscutul selecționer?

FRF, anunț de ultimă oră despre Adi Mutu

Selecționerul României U21 nu și-a prelungit încă înțelegerea cu FRF, care a expirat la scurtă vreme după Campionatul European de tineret. Răzvan Burleanu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că o decizie în acest sens urmează să fie luată în următoarele două săptămâni, moment în care se va urmări o abordare pentru următoarea campanie de pregătire pentru prezența la Euro.

Cu toate astea, se dorește ca fostul fotbalist să-și termine campania, rămânând o variantă principală în viziunea FRF:„Contractul lui Adrian Mutu a expirat imediat după Euro. Adi vrea să continue, la fel și noi, dar simte această nevoie de a antrena zi de zi.

În următoarele două săptămâni cred că va lua o decizie, pentru a vedea cum vom aborda următoarea campanie de pregătire pentru prezența la Euro. El e principala noastră variantă. Ne dorim însă ca selecționerul să și termine campania. Vom afla în zilele următoare ce se va întâmpla.”

„Briliantul” a obținut licența PRO

Amintim că Adi Mutu a preluat reprezentativa de tineret la începutul anului trecut, reunșind calificarea la Euro U21 unde tricolorii juniori au fost lăudați de toată lumea. Astfel, aceștia au încheiat pe 3 o grupă cu Germannia, Olanda și Ungaria, egal de pucte cu primele două cluburi. Fostul fotbalist le-a mai pregătit în trecut și pe FC Voluntari și Al-Wahda. Recent, sportivul a obținut licența PRO.

Absolvenți ai licenței UEFA PRO:Laszlo Balint, Florin Bratu, Octavian Chihaia, Nicolae Constantin, Nicolae Croitoru, Costin Curelea, Răzvan Erimia, Irina Giurgiu, Dorin Goian, Nicolae Grigore, Marius Măldărășanu, Adrian Mutu, Valentin Negru, Mirel Rădoi, Daniel Sima, Valentin Suciu, Dinu Todoran, Cristian Todea.

Cluburi de seniori:

-1996-1998 600px Culori Arges.png FC Argeș

-1998-1999 Flag of None.svg Dinamo București

-1999-2000 Flag of None.svg Inter Milano

-2000-2002 Flag of None.svg Verona

-2002-2003 600px Bianco e Nero (Croce) e Blu e Giallo (Strisce).png Parma

-2003-2004 Azzurro e Bianco con Leone, Staffa.svg Chelsea

-2005-2006 600px Bianco Nero Juventus.png Juventus

-2006-2011 454px HEX-6F00B6 lily on White background.svg Fiorentina 112 (69)

-2011-2012 Bianco e Nero.svg Cesena

-2012-2014 600px – rosso e bianco (strisce) con testa di moro nera.png Ajaccio

-2014 Yellow flag with blue-yellow-blue shield.svg Petrolul Ploiești

-2015 Flag of None.svg Pune City

-2016 Rosso e Blu (Strisce).png ASA Târgu Mureș