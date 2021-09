Vești noi despre starea Vioricăi de la Clejani. De când este internată în spital: ‘O boală nenorocită’ (exclusiv)

Viorica de la Clejani a ajuns la spital după ce s-a infectat cu Covid-19. Fanii își fac griji pentru starea de sănătate a cântăreței, așa că Ioniță de la Clejani a făcut primele declarații despre soția lui, explicând de când se află internată.

Viorica de la Clejani trece prin clipe de cumpănă! Vedeta s-a văzut nevoită să apeleze la ajutorul medicilor după ce rezultatul la Covid-19 a fost unul pozitiv. Aceasta a fost internată la Institutul Matei Balș din Capitală pentru a scăpa de problemele de sănătate ce îi dau mari bătăi de cap.

Ioniță de la Clejani a mărturisit că a suferit enorm în momentul în care a aflat că soția lui s-a infectat cu virusul ce a pus o lume întreagă la pământ. El nu a stat pe gânduri și a dus-o pe Viorica, în urmă cu 3 zile, la spital pentru a sta sub observația specialiștilor.

„Mi-a fugit pământul de sub picioare când am aflat că soția mea s-a îmbolnăvit de Covid. Ea e universul meu și al copiilor mei, așa că am reacționat imediat.

Am internat-o la Matei Bals de trei zile și situația sa e una bună. Am toată încrederea în medici și in asistente, ca vor avea grijă de soția mea.”, a spus, în exclusivitate, Ioniță de la Clejani pentru redacția Playtech-Impact.