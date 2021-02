Vești bune pentru românii din Suceava. Ce interdicție au primit preoții în 2021

Arihiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic, le-a cerut preoților din subordinea sa să nu le mai ceară bani credincioșilor pentru serviciile religioase.

Vești bune pentru românii din Suceava

Astfel, acesta le-a trimis tuturor preoților din Suceava încă din data de 14 august 2020 o circulară prin care intrezice impunerea de taxe pentru serviciile religioase. El a precizat acest fapt și într-un dialog avut zilele acestea cu credincioșii, notează Monitorul de Suceava.

„În fapt, întărea Hotărârea Sfântului Sinod nr. 12.183 din 18 decembrie 2017, hotărâre care face referire la contribuţiile benevole ale credincioşilor şi taxele din parohii”, a spus ÎPS Calinic.

În acest fel, ierarhul i-a răspuns unui credincios care l-a întrebat dacă „s-a dat vreo circulară adresată tuturor preoților din eparhie privind interzicerea impunerii taxelor pentru serviciile religioase? (cât și ce gratuitate oferită pentru cei săraci)”.

Ce salariu are un preot

Un preot aflat la început de drum câștigă salariul net sub 2.000 de lei, iar cei cu vechime câștigă peste 2.000 de lei. În plus, sumele adunate la diferite sărbători sau din donațiile din timpul slujbelor rămân să se împart între ei. Un episcop poate să câștige 5.000 de lei, un mitropolit 7.500 de lei, iar salariul unui Patriarh poate ajunge la peste 8.000 de lei. În plus, până în anul 2022, un preot la început de drum (cu studii superioare) va putea să aibă salariul de 3.700 de lei brut, un preot de gradul II și cu studii superioare va putea avea salariul de 3.900 de lei, iar un preot definitiv cu studii medii va putea avea salariul de 3.650 de lei brut.

„Preoții nu cer nimic, oamenii ne dau cât îi lasă inima. Cei cu nume de sfânt dau mai mult, alții ne dau și carne, cârnați sau sticle cu băutură mai acătări. Încă nu am făcut un calcul exact, dar în ziua de Sf. Vasile și de Boboteaza cred că am strâns undeva la 3.500 Euro. Poate vi se pare mult, dar să știți că așa mai compensăm și noi veniturile mici de peste an”, a declarat un preot din județul Argeș.

Câți bani trebuie să dai preotului pentru o nuntă sau un botez

Tarifele pentru nunți și botezuri nu sunt unele standard, fiecare lăcaș de cult impunând o anumită taxă ori deloc, în funcție de cât de căutată este Biserica, dar și de amplasarea ei. Taxele diferă însă de la o parohie la alta și se achită de regulă de către nași. În general, această taxă nu include și lumânările de nuntă, vinul, pișcoturile, prosopul, pe care trebuie să le aducă mirii de acasă. Spre exemplu, la Biserica Sfântul Anton din Capitală, pentru ca marele eveniment din viața să se desfășoare la biserica situată în spatele Hanului Manuc, trebuie să achiți 800 de lei. Pentru botez, prețul este la jumătate, adică 400 lei.