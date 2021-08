Vești bune pentru românii care lucrează în străinătate. Cum pot primi alocații europene pentru copii de până la 160 de euro

Un număr mare de români care lucrează în străinătate ar putea primi alocații europene pentru copii. Din păcate, nu mulți știu că există un asemenea suport financiar, și nici cum sa îl obțină.

Procedura nu este una complicată. Părinții trebuie să depună un formular la Agenția Națională pentru Prestații Sociale. Alocația europeană este de la 100 de euro la 160 de euro. Acces la această alocația au toți românii care lucrează în afară legal și au reședință pe teritoriul unei țări europene.

Alocația europeană are același regim ca și alocațiile din sistemul românesc. De asemenea, se poate obține și retroactiv, mergând pe un termen de la 1 an la cel mult 3 ani. În aceste cazuri, sunt ai multe criterii care se iau în calcul.

Formularul E411 poate fi vizionat și descărcat de aici.

Majoritatea trăiesc în țări precum Italia, Spania și Germania. Aici, banii încasați de vârstnici sunt de trei ori mai mulți ca în țara noastră. Există și pensionari care trăiesc în Malta, Cipru sau Grecia.

Claudia Tocaru este stabilită de multă vreme în Italia. Din România, primește pensie pentru o vechime de 35 de ani ca doctor inginer chimist. De asemenea, aceasta primește și pe pensie de urmaș în Italia.

”Un profesionist, cum am fost eu, iese la pensie cu aproximativ 2.000- 2.500 de euro în Italia. Am ieșit la pensie cu 2.800 de lei, deci 550 de euro. Ca să trăiesc în Italia, norocul meu e că am o pensie de la soțul meu mort, care mă ajută, am 610 euro”.