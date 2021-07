Câți bani a făcut Cătălin Moroșanu după Survivor România, de fapt. Și-a publicat declarația de avere

Cătălin Moroșanu, sportiv de performanță, era cotat ca favorit la „Survivor România”. Fanii îl vedeau ca și câștigător al concursului. Dar, cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, nici în cazul lui Cătălin nu a fost așa cum se spera. În urma unei accidentări dure sportivul avea să renunțe și să revină în România.

Cunoscut ca sportiv de perofrmanță și cu rezistență, Cătălin Moroșanu era cotat ca favorit la câștigarea competiției din Republica Dominicană. Alături de ceilalți colegi din echipa Faimoșilor, a reușit să facă față probelor grele din competiție.

Numai că, în urma unei accidentări foarte dure, Cătălin Moroșanu s-a văzut nevoit să renunțe și să revină acasă. Imediat după întoarcerea în România sportivul a avut, din păcate, nevoie de intervenția chirurgicală a medicilor, având meniscul rupt.

„Am meniscul rupt. Am nevoie de intervenție chirurgicală dacă vreau să mai continui cu viața sportivă. O să încerc o lună de recuperare în România și să văd dacă este nevoie sau nu de operație. Mie medicul mi-a zis că cel mai probabil este să fac operație la menisc pentru că oricând, dacă aș face alergare sau m-aș antrena, poate să îmi sară meniscul, să mi se ducă genunchiul într-o parte și să îmi afecteze ligamentele încrucișate. Situația este destul de gravă.

Știam, am simțit atunci când aveam piciorul în nămol, când am pus mâna pe genunchi, am simțit că nu o să pot să mai continui. Dacă nu m-aș fi accidentat, nu cred că aș fi câștigat Survivor România, în niciun caz. Sunt un om care își analizează opțiunile foarte bine”, declara Cătălin Moroșanu la Teo Show.