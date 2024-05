Lumea filmului este în doliu! A murit o mare stea, o boală cruntă i-a pus capăt zilelor lui Ian Gelder

O nouă zi, o nouă veste tragică care ne anunță că lumea filmului este în doliu! Presa britanică anunță că a murit o mare stea, iar conform informațiilor, se pare că o boală cruntă i-a pus capăt zilelor lui Ian Gelder, actor din celebra serie „Game of Thrones”.

Lumea filmului este în doliu! Ian Gelder s-a stins din viață

Din păcate, este doliu în lumea filmului, după ce s-a aflat că Ian Gelder, un actor britanic cunoscut pentru rolul lui Kevan Lannister din „Game of Thrones”, a murit luni din cauza unor complicații cauzate de un cancer al căilor biliare, la vârsta de 74 de ani. Partenerul lui Gelder, Ben Daniels, a confirmat marți decesul acestuia într-o postare pe Instagram.

„Cu o imensă tristețe imensă și o inimă grea, frântă în milioane de bucăți, las această postare pentru a anunța decesul dragului meu soț și partener de viață Ian Gelder. Ian a fost diagnosticat cu cancer al căilor biliare în decembrie și ieri a murit la ora 13.07. Am încetat orice activitate profesională pentru a-i fi îngrijitor, dar niciunul dintre noi nu avea idee că totul va fi atât de rapid.”, a scris Ben Daniel.

Ian Gelder, de la teatru experimental la „Game of Thrones”

Gelder a început să joace în anii 1970 și a lucrat până când a fost diagnosticat cu cancer, și l-a interpretat pe fratele mai mic al lordului Tywin Lannister în 12 episoade din serialul HBO „Game of Thrones”.

Personajul a fost ucis alături de mulți alții, printre care Margaery Tyrell, Loras Tyrell și Marele Vrăbiuțor, în finalul sezonului 6.

A apărut în mai multe seriale de televiziune, printre care „Doctor Who”, „Snatch”, „Fifteen-Love”, „Casualty”, „Father Brown”, „The Bill”, „Edward the King”, „I Thought You’d Gone” și „His Dark Materials”.

„A fost un actor minunat, minunat”

A fost, de asemenea, un pilon în seria de filme horror „Dark Ditties”. Gelder a fost un actor de teatru experimentat, apărând în multe producții clasice de-a lungul carierei sale, cum ar fi „The Crucible”, „The Taming of the Shrew” și „The Front Page”. Astăzi este doliu în lumea filmului, iar despre actor, partenerul său de viață a mai scris:

„A fost un actor minunat de minunat și toți cei care au lucrat cu el au fost atinși de inima și lumina lui. Sincer, nu știu ce mă voi face fără el lângă mine. A făcut față bolii sale îngrozitoare cu atâta curaj, fără autocompătimire. Niciodată. A fost remarcabil și ne va lipsi foarte mult.”, a adăugat Daniels.

Cu ceva timp înainte de a se înrăutăți starea de sănătate, actorul a mai filmat pentru următoarele sezoane din „Interview With the Vampire” și „The Lord of the Rings: The Rings of Power”.