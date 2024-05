Soția fotbalistului Gabi Enache are reguli stricte în casă. De ce se enervează Lena Enache pe soț și pe copii: „Rușine!” VIDEO EXCLUSIV

Lena Enache se poate numi o femeie împlinită. Vedeta, cunoscută drept „Cea mai frumoasă femeie din România”, este mamă a doi copii, Sofia și Edan, și are o căsnicie frumoasă alături de fotbalistul Gabi Enache. Blondina a fost prezentă, recent, la un eveniment monden din București și ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre rolul de mamă. Lena le-a impus copiilor câteva reguli stricte!

Ce nu are voie să facă fiica adolescentă a Lenei Enache: „Toate la timpul lor”

Dintr-o căsnicie anterioară, Lena Enache are o fiică în vârstă de 16 ani pe nume Sofia. Vedeta ne-a dezvăluit că are câteva reguli stricte pentru Sofia. Tânăra nu are voie să își facă unghiile roșii și să folosească placa de păr:

„Ne dăm sfaturi una alteia. Sofia mă întreba dacă are voie să își facă unghiile roșii. Eu am întrebat-o dacă i se pare potrivit și adecvat pentru vârsta ei să își facă unghiile roșii. Chiar dacă sunt scurte, nu contează, exclus. Doar în vacanță are voie să își facă unghiile, altfel nu. Nu are voie să își facă unghiile, nu are voie să își întindă părul, toate la timpul lor. Da, mă consider o mamă dură…Consider că lucrurile astea nu trebuiesc grăbite, toate la timpul lor. Știu și eu ce înseamnă să te machiezi, sî îți faci unghii, dar nu prea repede, pentru că se va plictisi.”, ne-a declarat Lena Enache, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

De ce se enervează cel mai des Lena Enache pe soț și pe copii?

Soția fotbalistului Gabi Enache ne-a dezvăluit care sunt cele mai dese motive pentru care se enervează acasă. Vedeta are câteva reguli de care copiii și soțul trebuie să țină cont.





„De cele mai multe ori mă enervez de la limbaj și de la curățenie. Uneori, copiii uită că sunt mama lor și își dau drumul la gură, apoi îi atenționez că sunt aici. Nu am ce să fac. Pe Gabi mă enervez, sunt lucruri minore, dar de exemplu, îi fac o listă cu cumpărărturi și tot timpul uită să îmi cumpere ceva. Ai spune că face intenționat. Deci asta mă enervează la Gabi. Zice că uită, că nu a văzut pe listă…Rușine, Gabi!”, ne-a mai spus soția fostului fotbalist de la FCU Craiova, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

