Vești bune pentru Cristina Cioran după ce a născut prematur. A făcut anunțul chiar azi

A ieșit soarele și pe strada Cristinei Cioran! Celebra actriță a împărtășit cu internauții care îi poartă de grijă ultimele vești foarte bune pe care le-a primit chiar azi. Ce anunț a făcut blondina?

Ultima perioadă pentru Cristina Cioran a fost la extreme. Aceasta s-a bucurat să o strângă în brațe pentru prima oară pe fiica sa, dar din păcate a născut prematur, așa că grijile au fost imense în dreptul acesteia. Lucrurile merg într-o direcție bună, mărturisește blondina.

Proaspăta mămică împărtășește aproape zilnic vești noi despre starea de sănătate a Emei. Fanii din mediul online se bucură enorm pentru ea, dar mai ales se bucură și în urma unui detaliu recent observat la o postare.

Cristina și-a aniversat de curând ziua de naștere. Aceasta a împlinit 44 de ani și se bucură de rolul de mămică. Mesajul emoționant de pe rețelele de socializare nu a trecut ușor cu vedere de internauți.

În partea de început aceasta a scris „happy wife”, adică „soție fericită”, lucru care le-a dat de gândit multora. Desigur că toată lumea se așteaptă acum ca cererea în căsătorie să aibă și ea loc, așa că este posibil ca vestea cea mare să fie dată în curând de Cristina.

„44, happy mom, happy wife! Vă mulțumesc din suflet pentru mesaje, gânduri și încurajări! A fost o zi de naștere și renaștere! Am încercat sî răspund tuturor și sper să nu vă supărați pe mine dacă nu am reușit să răspund tuturor.

Vedeta a fost nevoită să nască mai devreme de termen cu două luni. Aceasta ar fi trebuie să își strângă fiica în brațe abia în luna septembrie, dar totul s-a petrecut la începutul lunii iulie. Artista a fost externată la patru zile după naștere, dar fetița ei a rămas încă în grija medicilor.

„O voi putea vizita de doua ori pe săptămână cu test covid, o voi putea mangaia atat cat mi se va permite ca sa nu ii punem in pericol viata. Mai sta in spital pana cand va lua suficient in greutate ca sa o putem lua acasa. Suntem doar doi parinti care incearca sa se imbarbateze cu rabdare si credinta sa o putem aduce acasa”

Cristina Cioran