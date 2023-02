Vestea momentului despre Mihai Găinușă. Vedeta a făcut anunțul neașteptat

Pentru o lungă perioadă de timp, atât pe undele FM, cât și pe micul ecran, Mihai Găinușă avea să fie alături de Șerban Huidu în aventura „Cronica Cârcotașilor”. Dar, așa cum se întâmplă de multe ori, drumurile celor doi s-au despărțit după 14 ani de prietenie și muncă cot la cot. Nimeni nu a înțeles exact care au fost motivele, dar aveau să iasă recent la lumină. Cât despre Mihai, ajuns azi la 52 de ani, vă putem spune că este un student eminent care se pregătește să definitiveze un master.

Șerban Huidu, Mihai Găinușă, și aventura „Cronica Cârcotașilor”

Așa cum a povestit Șerban Huidu în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, toată această nebunie de emisiune a început la radio, dar primele rubrici le făcea singur. Ulterior, când micuța sa rubrică a prins avânt, a apărut în peisaj și Mihai Găinușă, cel care avea să scrie parte din textele pe care cei doi le debitau la radio.

Popularitatea show-ului i-a propulsat pe micile ecrane, direct la Prima TV, unde până în 2014, când lucrurile s-au precipitat, Mihai Găinușă și Șerban Huidu au stat unul lângă celălalt, fiiind de fapt prieteni, nu doar realizatorii unei emisiuni de tip pamflet.

Dar, în urmă cu 13 ani au început ca lucrurile să se precipite, începând cu accidentul grav de la schi în care a fost implicat Șerban Huidu și care l-a pus în comă, iar în anul următor, 2011 avea să producă un accident grav în urma căruia toate cele trei persoane aflate în mașina lovită decedau.

În tot acest timp, ca un adevărat prieten și partener, Mihai Găinușă a preluat frâiele producției „Cronica Cârcotașilor” de la Prima TV, dar se pare că nu a fost îndejuns și nici bine, cel puțin așa aa povestit Șerban la Kanal D:

„Da, îmi lipsește de când a plecat. Problema în sine s-a rezolvat, dar ceea ce a făcut cuplul Huidu-Găinușă în televiziune nu prea făcuse nimeni și mi-e greu să cred că se va întâmpla. Povestea este că la un moment dat, frustrări sunt multe, ele decid din păcate viața uneori. Probabil că s-au acumulat multe frustrări că a trebuit să preia atribuțiile mele, eu nu am știut să zic mulțumesc, eu am văzut că nu se descurca la fel de bine ca mine, și eu aveam frustrări. Într-un final s-a stricat căruța, dar un om ca Găinușă va fi greu de înlocuit sau de găsit un partener care să poată să facă atât de multe lucruri și îi sunt recunoscător și îmi lipsește”, a spus Huidu, la Kanal D, în emisiunea moderată de Denise Rifai.

Fostul realizator student la 52 de ani

A venit și răspunsul lui Găinușă, acordat redacției Playtech, în care fostul realizator spune că ,,N-am văzut emisiunea, că la ora aia dorm. Dar m-a surprins plăcut și îi mulțumesc. În privința unei revederi, cum zice românul: never say never. Dacă vreodată Andreea Marin o să facă o ediție aniversară a emisiunii ”Surprize-Surprize”, cred c-o să rupă audiența cu povestea noastră. Aia, da, revedere!”.

După ce în 2015 lucrurile s-au rupt definitiv între cei doi, Mihai Găinușă s-a întors în radio, unde mai activează și astăzi, dar cei care vor să-l și vadă o pot face la Canal 33. În afară de profesie, Mihai este un fericit tătic a doi copii, iar viitoarea domnișoară Eva împlinește anul acesta 18 ani.

Mihai a surprins audiența când a spus că a devenit student al Facultății de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale”, unde se pregătește de master pe specializarea Scenaristică. Toate aceste noi aventuri din viața lui Mihai Găinușă fanii le-au aflat de la „Vorbește Lumea”, la Pro TV, unde acesta fost invitat:

„La orice vârstă este bine să înveți câte ceva, să îți ții creierul în priză, să fii acolo în rând cu timpurile, cu vremurile, și cu ocazia asta mai cunosc și oameni. Am și colegi, nu suntem mulți…suntem doar 5 în an, la grupa noastră. Am dat examen, am învățat toată vara și am reușit să intru. Eram aproape 3 pe loc. Am luat toate sesiunile de până acum, nu am picat niciun examen. Urmează să-mi dau dizertația. Scriu filme de scurtmetraj și de lungmetraj. Asta fac”, a explicat Mihai Găinușă.

Deși mulți și-ar fi dorit ca echipa Huidu-Găinușă să revină, se pare că acest lucru nu se va întâmpla, având în vedere că sunt atâția ani de când nu-și mai vorbesc deloc, iar Huidu a povestit că „Nu mai vorbim din 2015, când, după un an de la plecarea din Cronică, bătusem palma sa revină în emisiune. În ziua în care era pregătit totul pentru filmarea promo-ului, Găinușă întârzia. Și erau zeci de oameni care îl așteptau. Îl sun: ”Mișule, unde ești?”. ”La Disneyland!”, a sunat răspunsul lui Mihai Găinușă, ”Am uitat să îți spun că nu mai revin!”.

