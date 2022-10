Reacția lui Șerban Huidu despre revenirea lui Mihai Găinușă la TV: ‘Fiecare știe ce e mai bine pentru el’ EXCLUSIV

Șerban Huidu nu a părut foarte surprins de decizia fostului său coleg de platou, Mihai Găinusă, de a reveni în lumea televiziunii. El a salutat, discret, pentru playtech.ro, decizia fostului său bun amic.

Pe de altă parte, el a precizat că revenirea fostului său partener tradițional de prezentare a showului de televiziune „Cronica Cârcotașilor” nu va avea niciun fel de efect asupra propriului său statut.

El a evitat să ofere un oarecare orizont de timp al unei posibile reveniri personale: „Nu am închis ușa televiziunii. Tot în lumea ei lucrez. Nu știu dacă voi revine pe micile ecrane. Asta e altceva! Și nici nu pot oferi o perioadă de timp anume sau procente legate de șansele ca acest lucru să se întâmple cândva!”.

Șerban Huidu și Mihai Găinușă au intrat în istoria televiziunii românești postdecembriste, o dată cu lansarea formatului emisiunii lor comune, „Cronica Cârcotașilor”, în urmă cu mai bine de douăzeci de ani. Emisiunea lor era una de satiră, iar cei doi prezentatori, care în fapt scriau și textile se știau foarte bine, mai ales că cei doi lucraseră ani buni împreună și în radio.

În urmă cu opt ani relația dintre Șerban Huidu și Mihai Găinuță a început să se deterioreze, iar în urmă cu șapte ani s-a produs despărțirea totală. Cei doi nu-și mai vorbesc din 2015, în ciuda faptului că îi leagă inclusiv o relație de rudenie prin alianță, Huidu și Găinușă fiind naș și fin. La împlinirea a două decenii de la lansarea emisiunii, Huidu a făcut pentru playtech.ro declarații succinte despre separarea survenită între ei doi:

„Anul acesta am făcut 20 de ani de Cronică. În primul an, am fost singur. L-am sunat să vină să povestească pentru emisiunile speciale de 20 de ani. Nici nu mi-a răspuns la telefon. Nu mai vorbim din 2015 când, după un an de la plecarea din Cronică, bătusem palma sa revină în emisiune.

În ziua în care era pregătit totul pentru filmarea promo-ului, Găinușă întârzia. Și erau zeci de oameni care îl așteptau. Îl sun: Mișule, unde ești? . La Disneyland, ar fi sunat răspunsul lui Mihai Găinușă, am uitat să îți spun că nu mai revin! „.