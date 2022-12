Momentele în care Denise Rifai poartă inelul primit de la Dan Bittman: ‘Un cadou care m-a onorat’ VIDEO EXCLUSIV

Prezentatoarea de la Kanal D, Denise Rifai, a reușit să dezbrace de secrete numeroase nume sonore din lumea mondenă, prin cele 40 de întrebări care vizează atât activitatea profesională, cât și viața personală a invitatului. Denise a mărturisit, într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, că în spatele interviurilor sale se află o muncă titanică, de trei săptămâni, de documentare.

„Știu că e o emisiune foarte iubită”

Ne-a dezvăluit însă și că nu se desparte de bijuteria norocoasă dăruită, chiar în emisiunea ei, de șarmantul Dan Bittman, solistul piesei „Ți-am dat un inel”.

Playtech Știri: Câte ore de documentare sunt în spatele unui astfel de interviu?

Denise Rifai: La fiecare ediție în parte lucrăm minimum trei săptămâni, zeci de ore de muncă. Lucrăm zi de zi și suntem o echipă mare.

Ți s-a întâmplat ca, în urma vreunei întrebări incomode, vreo vedetă să-ți reproșeze ceva?

Nu, pentru că interviurile noastre sunt foarte elegante, dorim doar să-l cunoaștem pe cel pe care-l avem în față. Cred că și prin această eleganță, profesionalism cu care noi tratăm fiecare invitat și biografie în parte, am câștigat tot respectul publicului, și nu doar respect, e vorba de foarte mult drag. Știu că e o emisiune foarte iubită și mă onorează acest lucru.

„Îmi place ca-n fiecare zi să o iau de la capăt”

Te așteptai la începutul acestei emisiuni să ajungeți așa de sus?

Îmi place ca-n fiecare zi să o iau de la capăt și să încerc să fiu varianta mea cea mai bună. Nu-mi plac oamenii care sfidează, eu nu mi-am sfidat publicul niciodată, îmi iubesc publicul, muncesc pentru el. Mi-am dorit foarte mult să le aduc acasă un produs frumos. Și iată că munca mea e răsplătită.

Ți-ai dorit de mică să faci televiziune?

Mi-am dorit să am o voce cu care să rezolv nedreptatea asta, atât de multă care e pe lumea asta, și prin vocea mea am luptat și eu zic că de foarte multe ori am făcut bine.

Cum decurge o zi obișnuită din viața ta?

Cu mers în redacție și stat multe ore la redacție.

Nu-i place să stea în bucătărie

Se apropie Sărbătorile… Ai timp să petreci în bucătărie?

N-aș petrece timp în bucătărie, oricum, nu e pentru mine, nu-mi place.

Cine gătește? Produsele tradiționale românești nu-ți plac?

Nu neapărat. Consider că sunt multe lucruri de făcut în afara gătitului, eu mănânc foarte curat și sănătos. Crăciunul este despre altceva, nu neapărat despre mâncare.

Cum a fost acest an pentru tine?

Acest an a fost un carusel, atât timp cât suntem sănătoși și în viață, e de bine. Un an profesional cu foarte multe reușite, provocări pe măsură.

„Am grijă mult de mine”

Te-ai vedea prezentând și alt gen de emisiune?

Sunt un om foarte loial și dedicat. O să împlinesc acest proiect până în ultima zi în care eu o să cred că trebuie să o fac.

Cum ai grijă de imaginea ta?

Cred că femeile trebuie să se onoreze pe ele. Am grijă mult de mine, am grijă de la oamenii alături de care-mi petrec timpul, la modul la care mă hrănesc, fac cam tot ceea ce mie îmi place, acesta cred că e secretul meu.

„Port inelul de la Dan Bittman”

Mai porți inelul de la Dan Bittman?

Port inelul de la Dan Bittman, ori de câte ori se potrivește ținutelor mele.

E un talisman pentru tine?

E un cadou care m-a onorat și pe care-l port cu drag.