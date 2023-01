Reacția lui Mihai Găinușă după ce Șerban Huidu a spus că îi lipsește: ‘Andreea Marin ar rupe audiența cu povestea noastră’ EXCLUSIV

Șerban Huidu a făcut o serie de declarații surprinzătoare, aseară, în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” (Kanal D). La 14 ani de când a pus punct colaborării cu Mihai Găinușă, el și-a manifestat regretul că nu mai lucrează împreună la ”Cronica Cârcotașilor” (Prima TV). Contactat de reporterii Playtech Știri, Mihai Găinușă recunoaște că a fost impresionat de vorbele lui Șerban și pare că lasă și el ușa întredeschisă.

Șerban Huidu a explicat, aseară, în emisiunea lui Denise Rifai, în care și-a deschis sufletul, pe parcursul celor 40 de întrebări, de ce nu mai lucrează împreună cu Mihai Găinușă, de mai bine de 9 ani. Recunoaște că la mijloc a fost vorba și de frustări, de ambele părți:

Povestea este că, la un moment dat, frustrări sunt multe, ele decid din păcate viața, uneori, probabil că s-au acumulat multe frustrări, că a trebuit să preia atribuțiile mele, eu nu am știut să zic mulțumesc, eu am văzut că nu se descurca la fel de bine ca mine, și eu aveam frustrări.

Impresionat de vorbele acestuia, Mihai Găinușă, în prezent realizatorul emisiunii pamflet „Râsu-plânsu”, de la Canal 33, pare să lase și el ușa întredeschisă. Cel puțin, așa reiese din declarația lui, oferită în exclusivitate pentru Playtech Știri:

,,N-am văzut emisiunea, că la ora aia dorm. Dar m-a surprins plăcut și îi mulțumesc. În privința unei revederi, cum zice românul: never say never. Dacă vreodată Andreea Marin o să facă o ediție aniversară a emisiunii ”Surprize-Surprize”, cred c-o să rupă audiența cu povestea noastră. Aia, da, revedere!”.