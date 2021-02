Vestea genială primită azi de Simona Halep. Îi va fi mult mai ușor

Simona Halep a primit o veste foarte bună azi. Jucătoarea româncă de tenis esste principala favorită în Dubai. Ea a sărit peste turneul de la Doha, care se desfășoară între 1 și 7 martie.

Cu toate acestea, Simona Halep va face deplasarea în Orientul Mijlociu pentru Dubai Duty Free Tennis Championship, care se desfășoară în perioada 7-13 martie 2021.

Aici, sportiva româncă a devenit principala favorită, pe lângă faptul că e și deținătoarea trofeului pe care anul trecut l-a cucerit, după finala câștigată cu Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6.

Simona Halep a scăpat de Asleigh Barty (1WTA), care traverseză o perioadă proastă. Australianca în vârstă de 24 de ani a părăsit primul Grand Slam al anului în sferturi, în situația în care era cotată cu șanse la trofeu. După care, la Adelaide, unde era campioana en-titre, aceasta a fost eliminată după primul ei meci, în turul II, cu Danielle Collins (37 WTA): 3-6, 4-6. După înfrângerea aceasta, Asleigh Barty s-a retras de la turneul de la Dubai pe motive medicale. Nici Naomi Osaka, locul 2 WTA nu s-a înscris la competiția găzduită de Emirate. În atari condiții, lista primelor favorite la Dubai este: 1. Halep, 2. Svitolina, 3. Pliskova, 4. Sabalenka, 5. Kvitova.

În urmă cu două zile, Simona Halep s-a vaccinat împotriva noului coronavirus, la Institutul Cantacuzino din Capitală. Aceasta a fost vaccinată cu serul Pfizer, urmând ca după 21 de zile să se prezinte la rapel.

„Sunt bine, am avut un pic de emoţie. Îmi doream (să mă vaccinez – n.r.), dar, bineînţeles, că tot timpul am emoţii când se întâmplă ceva. Am venit cu sufletul deschis şi sunt foarte bine acum. Am făcut vaccinul Pfizer. Consider că este spre binele tuturor acest vaccin şi, de aceea, am şi hotărât să îl fac pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate şi sper cât mai mulţi oameni să se vaccineze. Am primit flori. Mă bucur tare mult că am venit aici şi s-au ocupat foarte bine de mine şi le mulţumesc foarte mult”, a spus Simona Halep, după ce s-a vaccinat.