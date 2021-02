Simona Halep, mesaje incredibile din presa internațională. Ce au scris jurnaliștii străini

În octombrie anul trecut toată presa străină anunța testul pozitiv pentru COVID-19 al Simonei Halep. De atunci sportiva româncă s-a vindecat și deja are participări importante la turneele din acest început de an. Conform noilor reglementări pentru faza a doua de vaccinare, Simona Halep a putut fi vaccinată. Vaccinarea a fost posibilă având în vedere că face parte din categoria sportivilor olimpici, prevăzuți în această a doua fază.

După ce anul trecut, în plină campanie de pregătire pentru turneele importante din 2021 Simona Halep era depistată pozitiv, acum i-a venit rândul la vaccinare. Demersul a fost posibil după ce Guvernul a modificat legislația cu privire la faza a doua de vaccinare, încluzându-i și pe sportivilii olimpici, categorie din care face parte și sportiva româncă.

După anunțul vaccinării presa occidentală și exponenții acesteia au salutat decizia româncei pe rețelele de socializare. Printre primele publicații străine care au salutat decizia Simonei de a se vaccina a fost FirstSprotz. Publicația titra un material intitulat ”Simona Halep oferă exemplul potrivit, își face vaccinul Covid”. (vezi galeria)

Din păcate Simona Halep s-a retras de la Qatar Open săptămâna trecută, iar acum s-a întors în România. Înapoi acasă, ea a decis să conștientizeze opinia publică despre vaccinul Covid vaccinându-se în public. Decizia sportivei a avut reacții imediate și în alte publicații occidentale, lăudând demersul tinerei noastre sportive.

Inclusiv WTA România titra pe contul de tweeter despre decizia Simonei Halep de a se vaccina anti-covid, scriind: ”Vesti bune! Astăzi, Simona Halep a primit vaccinul COVID.”

La finalul momentului prezentat public, după vaccinare, SImona declara:

„Am vrut să mă vaccinez. Am venit cu mintea deschisă și sunt bine. Am fost vaccinat cu Pfizer. Sunt bine, nu am avut niciun efect secundar acum. Este de dragul tuturor și de aceea am decis să vaccinați-vă.”, declara Simona Halep.