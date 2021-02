Motivul pentru care Simona Halep s-a vaccinat cu Pfizer. Explicația unui medic celebru

Ieri dimineață, toată presa românească și occidentală lăuda decizia Simonei Halep de a se vaccina. Astfel, relatează agențiile de presă, sportiva devine un exemplu pentru scepticii care încă nu s-au vaccinat. Mulți s-ar fi așteptat, însă, ca tânăra sportivă să fie vaccinată cu AstraZeneca. Motivul este simplu, Simona Halep se încadrează la categoria 18-55 de ani. Numai că, spre suprinderea multora, nu a fost așa. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță declara că Simona fusese vaccinată cu produsul Pfizer. De ce, aflați în rândurile care urmează.

Noul intrat în România, vaccinul AstraZeneca era clar recomandat doar pacienților cuprinși în categoria de vârstă 18-55 de ani, având în vedere randamentul de 65% pe care îl are. Conform acestor date era de așteptat ca și Simona Halep să fie vaccinată cu acest vaccin.

Numai că, Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a venit să facă lumină în acest caz. Domnia sa a declarat că sportiva româncă nu a fost vaccinată cu AstraZeneca din considerente justificate. Vaccinul Pfizer este acreditat și recunoscut de Agenția Mondială anti-Doping, la fel și în cazul Moderna.

Simona, alături de alți sportivi olimpici români, au fost incluși în seria a II-a de vaccinare, având în vedere iminenta participare la JO de la Tokio din acest an. Agenția Mondială anti-Doping și oficialii JO, la nivel mondial, au decis că doar vaccinurile Pfizer și Moderna să fie admise pentru sportivii care vor participa la JO Tokio 2021. Astfel că, pentru a putea participa, Simona Halep trebuia vaccinată ori cu Pfizer, ori cu Modenra. Cum dozele de vaccin Moderna s-au epuizat a rămas opținea Pfizer, care de altfel a și fost folosită.

Suplimentar, din ceea ce am aflat, vaccinurile produse de companiile Pfizer&BioNTech și Moderna sunt aprobate de Agenția Mondială anti-Doping. Mai mult decât atât, după cum știți, în România, stocul pentru vaccin de la Moderna este zero. Azi am primit o noua tranșă care va fi rezervată pentru asigurarea rapelului persoanelor deja programate”, a mai spus Valeriu Gheorghiță pentru Libertatea.

”Nu am știut până la momentul vaccinării cu ce tip de vaccin se va vaccina. Ca principii, fiind vorba de contextul particular legat de participarea doamnei Simona Halep în perioada următoare la turnee în afara țării și de necesitatea finalizării într-un timp cât mai scurt a schemei de vaccinare, a fost varianta care asigura aceste deziderate.

Așa cum relatam într-un articol anterior, gestul Simonei a fost preluat de presa internațională, ca exemplu civic, în contextul în care alte voci publice, ca Novak Djokovich declarau că nu cred în vaccin și că nu se vor vaccina. Gestul Simonei, de bun augur sau nu, a fost totuși dat ca exemplu în multe articole din presa străină. La finalul vaccinării, sportiva româncă se declara fericită și împăcată cugândul că a ales să se vaccineze:

”Sunt bine. Am avut un pic de emoții. Da, îmi doream (să mă vaccinez, n.r.), dar bineînțeles că tot timpul am emoții când se întâmplă ceva. Am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum.

Consider că este spre binele tuturor acest vaccin și de acee am am și hotărât să îl fac, pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate, și sper cât mai mulți oameni să se vaccineze”, declara Simona.