Veste proastă pentru pensionari: cât mai întârzie plata pensiilor pe ianuarie. Scuza lui Orban

Pensionarii din România continuă să se afle într-o situație foarte dificilă. Plata drepturilor financiare pe luna ianuarie a acestui an este amânată, iar Ludovic Orban are o scuză pentru acest set de circumstanțe.

Se vehicula de vreo câteva zile posibilitatea întârzierii plății pensiilor în luna ianuarie a acestui an, la nivel național. Detaliile oficiale pe marginea acestei situații dificile cauzate vârstnicilor din România au apărut pe parcursul zilei de luni. Cu puțin timp înainte de miezul nopții a devenit public și argumentul premierului pe acest subiect.

În prima parte a zilei, printr-un comunicat din partea Companiei Naționale Poșta Română, am aflat vestea proastă. Distribuirea pensiilor pe ianuarie se decalează. Oficialii autorității au folosit ca argument în această situație faptul că, în fiecare an se întâmplă la fel. Banii pentru pensii ajung mai târziu la Poștă pentru a fi distribuiți pensionarilor, începând doar cu 7 ianuarie, în loc de prima zi a lunii.

„Într-o lună obişnuită, Poşta Română primeşte prima parte a banilor de pensii cu 3 zile înainte de prima zi lucrătoare a lunii în care pensiile sunt livrate. Ca la orice început de an, partenerii noştri de la Casa Naţională de Pensii Publice virează Poştei Române prima tranşă a banilor începând cu 7 ianuarie, întrucât are loc închiderea de an, când se trage linie închizându-se creditele bugetare. Transformarea acestora în cash şi distribuirea în genţile fiecărui factor poştal durează aproximativ 3 zile. Astfel, pensiile vor fi livrate începând cu 10 ianuarie, într-un interval de 10 zile”, menționează sursa citată.

Pensionarii pot spera să-și vadă banii până pe 20 ianuarie, dacă Poșta Română își respectă promisiunea. Compania insistă pe faptul că, „la fel ca în 2019, pensiile vor fi livrate, şi anul acesta, în timp record, până pe 20 ianuarie, ca urmare a dedicării şi efortului susţinut al poştaşilor români”.

În mod previzibil, în cadrul intervenției sale de luni seară la Digi 24, Ludovic Orban a primit câteva întrebări despre această situație neplăcută. Premierul nu s-a scuzat pentru decalarea plății pensiilor, argumentând doar că a fost cauzată de zilele libere de sărbători. „Din cauza faptului că au fost zile libere există, nici măcar nu putem să îi spunem întârziere, o decalare a termenului de plată a pensiilor. Pensiile vor fi plătite cu o decalare de trei-patru zile, care s-a datorat faptului că au existat zile libere şi că, practic, astăzi e prima zi lucrătoare. (…) Atâtea fake news-uri am văzut pe tema pensiilor, atâtea fake news provocate în fiecare zi fără să aibă nicio sursă, pur şi simplu numai de a menţine o dezbatere pe Legea pensiilor. (…) Noi am prevăzut în Legea bugetului de stat banii necesari pentru aplicarea Legii pensiilor, ca să fie limpezi toate lucrurile pe tema asta”, a afirmat premierul la Digi 24.