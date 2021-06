Ce s-a întâmplat, de fapt, între Jador și Cătălin Moroșanu. Secretul surpriză de la Survivor România

Ce se întâmplă între Jador și Cătălin Moroșanu. Cunoscuții războinici au fost foarte apropiați în show-ul din Republica Dominicană. Care este secretul ținut departe de fanii show-ului moderat de Daniel Pavel? Celebrul luptător a împărtășit mai multe cu fanii lui despre ceea ce urmează să se întâmple.

Cătălin Moroșanu se bucură din nou de atenția familiei și a prietenilor cei mai buni. Cunoscutul luptător a ajuns în țară în urmă cu mai multe zile, iar mai apoi a dezvăluit în interviuri cum s-au simțit, de fapt, lucrurile în Republica Dominicană. Acesta a oferit detalii despre lucrurile care se petrec în tabere și despre atmosfera de pe insulă.

Mai mult decât atât, a mărturisit ce a fost lucrul care l-a apropiat de manelist. Telespectatorii țin bine minte momentul în care cel din urmă i-a promis tânărului că îi va fi naș la nuntă. Sportivul i s-a adresat de multe ori acestuia drept: „Jadorel al meu, care mi-a ajuns la inimă.” Cei care i-au urmărit cu mare interes în emisiunea sportivă au văzut apropierea dintre ei și au fost surprinși și de o piesă pe care le-au făcut cadou la întoarcere.

Lucrul care l-au apropiat a fost povestea de iubire dintre solist și Georgiana, lucru care i-a pus pe lacrimi până și pe fanii din fața televizoarelor. Iubirea dintre ei care pare că nu poate prinde aripi din cauza unor mici detalii l-au făcut pe luptător să se emoționeze teribil și să-i spună în cele din urmă că va fi cu mare drag părintele lui spiritual dacă se decide să se căsătorească.

”Ne-a apropiat povestea lui de iubire cu Georgiana. Din ceea ce povestea el despre suișurile și coborâșurile relației lui, m-am văzut pe mine la 26 de ani. Am vorbit mult despre relații, despre cum ar trebui tratată o femeie, i-am dat multe sfaturi. Lucrurile astea ne-au unit. Este un om deschis și bun la suflet. Avem multe lucruri în comun și ne-au apropiat, dovadă că și după ce am ieșit din concurs am rămas prieteni, ne întâlnim constant.

E ca și cum ne știm de o viață. De obicei, după un concurs de genul ăsta, când revii la viața normală realizezi că nu prea mai ești compatibil cu anumite persoane. În cazul lui nu s-a întâmplat acest lucru. Avem o afinitate foarte mare și îi văd un viitor măreț în muzică, este tânăr și, dacă o ține tot așa, o să ajungă sus”

Cătălin Moroșanu (Sursa: viva.ro)