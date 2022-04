Veste bună pentru Simona Halep. Fostul lider mondial a intrat într-o nouă etapă a carierei sale. Jucătoarea din Constanța a „bătut palma” cu faimosul antrenor Patrick Mouratoglou pentru o colaborare de excepție. Românca se pregătește la Academia acestuia din Franța și e așteptată să revină în turnee odată cu întrecerea de la Madrid, de la finalul acestei luni. Simona Halep are motive de încredere și după publicarea noului clasament WTA.

Veste bună pentru Simona Halep. Jucătoarea din Constanța s-a accidentat la Miami, dar și-a reluat antrenamentele la Academia Mouratoglou din Franța. Ea a reușit să-l convingă pe proprietarul acesteia, Patrick Mouratoglou, să-i fie antrenor. Tehnicianul de 51 de ani este celebru mai ales prin pregătirea, vreme de un deceniu, a Serenei Williams.

Simona Halep s-a declarat entuziasmată de înțelegerea perfectată, deocamdată, pe termen scurt. Ea speră să revină în topul mondial și chiar să mai câștige încă un Grand Slam.

Am fost norocoasă că a fost disponibil. Vreau să revin în top și, firește, visez să câștig un alt titlu de Grand Slam, pentru asta lucrez zi de zi”, a declarat Simona Halep, într-un interviu pentru Tennis Majors .

„I-am propus lui Patrick să lucrăm împreună, pentru că îmi doresc cu adevărat să revin în top. Am simțit că el este cea mai potrivită persoană să mă ajute să realizez asta.

Simona Halep a recunoscut că e un pas mare pentru ea, mai ales că este o persoană introvertită, care nu e foarte deschisă cu toată lumea.

„Patrick a făcut-o pe Serena mai bună decât era înainte. Acest aspect l-a adus printre cei mai buni antrenori din lume. Nu-l știam prea bine înainte de acest an.

Nu am vorbit niciodată și nu aveam o părere despre cum este, dar am văzut acum că are o personalitate puternică și este destul de exigent ca antrenor. Asta mi se potrivește mie și de aceea sunt aici.

E ușor să vorbești cu el. Acum ne știm deja destul de bine, ceea ce e un pas mare pentru mine, pentru că eu nu-s neapărat foarte deschisă cu toată lumea, sunt o persoană foarte introvertită”, a mai spus Halep pentru sursa citată.