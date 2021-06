Vedetă, ucisă de o trotinetă electrică. Accidentul care a îngrozit lumea showbizului

Un star internațional a murit în urma unui accident teribil. Fanii sunt șocați de modul în care s-a petrecut tristul eveniment. Totul s-a petrecut din cauza unei trotinete electrice. Lumea din showbiz este îngrozită de cele întâmplate. Iată mai multe detalii oferite de purtătorul de cuvânt al poliției!

O vedetă a fost ucisă de o trotinetă electrică

O actriță americană a murit în urma unui accident care a șocat o lume întreagă. Concret, este vorba despre Lisa Banes, care a murit la 10 zile după ce a fost lovită de un vehicul pe două roți în Manhattan, a declarat în cursul zilei de marți un purtător de cuvânt al poliției, potrivit AFP.

Actrița în vârstă de 65 de ani a fost declarată moartă luni, în urma accidentului care s-a petrecut pe data de 4 iunie a.c, lângă centrul cultural Lincoln Center. Vedeta a suferit un traumatism cranian după ce a fost lovită de un vehicul pe două roți care a trecut pe culoarea roșie a semaforului.

Autorul a fugit de la fața locului, iar o anchetă este încă în curs de desfășurare. Pentru moment nu au fost operate încă arestări. “Suntem cu inima frântă în urma morţii tragice şi lipsite de sens a Lisei. A fost o femeie plină de spirit, de gentileţe, de generozitate şi dedicată muncii sale, pe scenă sau în faţa camerelor de filmat, dar şi mai mult soţiei sale, familiei sale şi prietenilor ei”, a declarat agentul ei, David Williams, citat de NBC.

Ce roluri au făcut-o cunoscută?

Lisa Banes a jucat în nenumărate filme, iar majoritatea fanilor au adorat-o în rolul din sitcom-uri precum ‘Roseanne’, dar și producții de teatru pe Broadway. Cele mai notabile roluri ale sale au fost în ‘Gone Girl’ (2014) și în comedia romantică ‘Cocktail’ (1988), unde coleg de platou i-a fost nimeni altul decât Tom Cruise.

– Apariții de film

1990 A Killer Among Us Joanna Westrope Television film

1990 Close Encounter Andrea Griffin Television film

1992 The Presence Diana Television film

1993 Revenge on the Highway Vi Sams Television film

1993 A Family Torn Apart Barbara Forester Television film

1993 Gloria Vane Doreen Television film

1994 Cries from the Heart Ms. Tolbert Television film

1995 Miami Rhapsody Gynecologist

1995 The Avenging Angel Rebecca Heaton Television film

1996 My Son is Innocent Lisa Eubanks Television film

1996 Last Exit to Earth Elder Television film

1996 Mother, May I Sleep with Danger? Jessica Lewsohn Television film

1998 Without Limits Elfriede Prefontaine

2002 Pumpkin Chippy McDuffy

2002 Dragonfly Flora

2004 Combustion Mayor Wallker Television film

2007 Freedom Writers Karin Polachek

2008 Brothel Priscilla

2009 Legally Blondes Headmistress Higgins