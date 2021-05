Cu ce actrita celebra s-a iubit Ion Dichiseanu. L-a inselat apoi cu regele Spaniei

Ion Dichiseanu a murit joi, 20 de mai, după ce a stat internat în spitalul Floreasca din București pentru patru luni de zile. Marele actor se infectase cu o bacterie agresivă în timpul unei proceduri medicale.

Ion Dichiseanu a fost mereu un bărbat chipeș și inteligent, așa că nu e de mirare că multe femei îl admirau. În trecut, el s-a iubit cu celebra Sara Montiel, vedetă a anilor 60.

Marele actor și-a scris memoriile și a vorbit despre relația cu Sara, pe care a întâlnit-o la Festivalul de Film de la Beirut, în anii 1960.

“În clipa în care am dat mâna cu ea, am simţit ceva foarte greu de descris în cuvinte. Am simţit un fel de curent electric, ceva ce nu mai trăisem până atunci. Şi am cunoscut femei frumoase… Parcă îmi dăduse o licoare care m-a vrăjit. Era cu 4-5 ani mai mare, dar eu nu mă uit în buletinul doamnelor”, povestea actorul.