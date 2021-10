Vedeta PRO TV care a avut pierderi de memorie după ce a născut: ”Îmi era greu”

Ce vedetă PRO TV a avut pierderi de memorie după ce a născut. Este vorba despre o celebră actriță din România. Aceasta a povestit că i-a fost greu când a terbuit să filmeze pentru serial.

Vedeta Pro TV care a întâmpinat pierderi de memorie după sarcină a fost interpreta Elizei Dragomir din serialul „Vlad”, actrița Olimpia Melinte, în vârstă de 34 de ani.

Aceasta a născut anul acesta pentru a două oară și, iar scurt timp, a revenit la filmările pentru proiectul său de la Pro TV, celebrul serial „Vlad”. Aceasta a vorbit despre problemele pe care le-a întâmpinat la filmări. Întrebată dacă a avut vreo scenă grea în ultima perioadă, ea a răspuns:

”Da, una care a fost deja difuzată și mi-a dat bătăi de cap, din episodul 4, în care Eliza îi spune planurile lui Iordache. A fost o secvență grea, filmată destul de repede, dar cu probleme, mai ales că memoria după sarcină nu e atuul unei femei (n.r. funcția cognitivă și memoria se diminuează în cazul femeilor însărcinate).

Înveți mai greu textul. Atunci îmi era greu, dar acum e ok. Am fost afectată când am filmat pentru serial, au fost mici probleme”, a spus Olimpia Melinte, potrivit click.ro.