Olimpia Melinte se poate declara o femeie fericită, deoarece se bucură de tot ce și-ar putea dori vreodată. Pe plan profesional îi merge extrem de bine, iar în viața de familie totul este perfect, mai ales pentru că a devenit mămică pentru a doua oară de curând. Totuși, se gândește frumoasa roșcată la un nou bebeluș?

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Olimpia Melinte a demonstrat că și-a recăpătat silueta extrem de repede după naștere. Mai în glumă, mai în serios, frumoasa actriță a spus că se mai gândește la un bebeluș pentru că își revine așa de repede. Totuși, după ce fanii au fost extrem de fericiți, aceasta s-a dat de gol și a povestit că ea și soțul ei se gândesc să se oprească la doar doi micuți.

„Am 5 kilograme în plus, dar țin la ele, nu vreau să renunț la ele. (…) Am zis că mai fac unul, dacă îmi revin așa de repede. Doamna doctor mi-a zis în spital că sunt făcută să fac copii. Totuși, i-am zis că ăsta e al doilea și cred că ne oprim. (…) Nu am făcut absolut nimic. Alăptez, trebuie să îi dau copilașului tot ce e mai bun.

Le spunem Masha și Sasha, zici că suntem în desene animate. Îi spunem și Ingrid, dar și Maria. Bunicilor le este foarte greu cu Ingrid. Pe Sasha îl cheamă Alexandru Petru, Sasha vine de la Alexandru. (…) Mă trezesc din 2 în 2 ore, câteodată din 3 în 3 ore. (…) E foarte bine să dormi, te simți alt om. Nouă ne e frică, ea e genul de copil ce vrea să îmbrățișeze, să ne pupe.

Sasha se înțelege nemaipomenit cu ea. (…) Eu am un frate mai mare, știu cum e. Și eu mă certam cu fratele meu mereu.”, a zis Olimpia Melinte.