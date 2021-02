Vedeta Kanal D care s-a mutat în Zanzibar. Ce face în fiecare miercuri acolo, fix pe plajă

Cine este vedeta Kanal D care s-a mutat în Zanzibar. Este unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din România. Ce face în fiecare miercuri acolo, fix pe plajă. Toți românii sunt invidioși pe el și ar vrea să fie în locul său.

Cătălin Cazacu, căci despre el este vorba, s-a mutat în Zanzibar, acolo unde se bucură de cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Fostul concurent de la Exatlon de la Kanal D și-a luat un bilet numai dus pentru insula tuturor posibilităților și a decis, cel puțin pentru moment, să rămână acolo pe perioada pandemiei. Faimosul motociclist se bucură de mare, de soare, căldură, liniște și lipsa restricțiilor, fiind într-o permanentă vacanță departe de problemele din România.

Cătălin Cazacu lucrează ca DJ și pune muzică pe cea mai faimoasă plajă din Zanzibar, acolo unde se bucură de libertate, veselie și multă voie bună. Turiștii sunt generoși, iar localnicii sunt oameni cu care te împrietenești foarte repede, conform spuselor sportivului.

„Zanzibar-ul m-a atras cu destul de multe lucruri. Cea mai importantă a fost prezența unor prieteni de-ai mei, care sunt mai mult decât localnici aici (…) Ei mi-au prezentat locul și mi-a plăcut ce am auzit, așa că am venit și m-am integrat foarte repede. La foarte scurt timp, mi-am găsit și ocupație aici, organizăm petreceri pe plajă miercurea, la care lumea se distrează exact ca acasă, doar că exact cum era pe timpuri, când nu existau restricțiile pandemiei. Sunt foarte gustate petrecerile noastre și sunt cele mai căutate. O să avem una chiar mâine seară.” a declarat Cătălin Cazacu într-un interviu pentru click.ro .

Cătălin Cazacu nu știe dacă se va stabili definitiv în Zanzibar, dar un lucru este cert: insula îți taie răsuflarea și te face să îți dorești să rămâi mereu acolo, savurând cocktailuri reci pe plajă, dansând la petrecerile tematice și bucurându-te de soarele torid care în România lipsește cu desăvârșire, în special în această perioadă. Unde locuiește Cătălin Cazacu în Zanzibar și cum se înțelege cu localnicii:

„Asta a fost ideea atunci când am venit aici, să încerc să locuiesc ca și cei de aici. Am o cameră destul de drăguță, undeva pe plajă, într-un hotel care are mai puțin de opt camere. Oamenii de acolo m-au adoptat și sunt unul dintre ai lor, începând de la faptul că intru în bucătărie și mă servesc din frigiderul lor, mă simt practic ca la mine acasă.

Este unul dintre cele mai frumoase locuri unde am stat până acum, chiar dacă „condițiile” nu se compară cu ceea ce avem noi în Europa. Nu petrec însă destul de mult timp în cameră ca să simt chestia asta. Ajung în cameră doar ca să-mi fac duș și să dorm. Și am și o priveliște senzațională.”, a declarat fostul concurent de la Exatlon pentru sursa citată.