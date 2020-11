EXCLUSIV. Cătălin Cazacu a făcut anunțul despre nuntă. Cum arată fiul pe care l-a ținut ascuns

Campion la motociclism, dar și la relații cu femei faimoase, Cătălin Cazacu a ajuns, mai nou, să facă slalom nu doar pe circuite, dar și printre televiziuni. Cătălin Cazacu este și prezentator, și realizator de emisiuni.

Deși are sute de trofee câștigate pe pista de motociclism, se pare că relațiile cu femei celebre din showbiz l-au propulsat rapid pe Cazacu în atenția publicului. Printre femeile pe care Don-Juan-ul le are în palmares se numără Denisa Tănase de la trupa Bambi, Roxana Butnaru, Ana Roman și Ilinca Obădescu. La 36 de ani, Cazacu este încă un burlac convins, însă speră ca într-o zi să se așeze la casa lui. Recent, motociclistul și-a sărbătorit fiul, pe Andrei, care tocmai a împlinit 10 ani.

Am plecat pentru două zile și am stat opt. Nu am fost niciodată în Turcia și mi-am dorit să văd Istanbulul, dar mi-a plăcut atât de mult, încât am condus 4.700 km prin Turcia pentru a vizita mai mult.

Am început un nou capitol alături de TVR și sunt mândru de asta pentru că am mai făcut un pas important, am trecut de la prezentator la producător/realizator. Emisiunea este realizată împreună cu echipa mea și suntem încrezători în proiect, iar până acum am primit doar laude, ceea ce ne motivează mai tare. Mă bucur mai ales că am găsit la acest post o deschidere și o susținere mare și cred că programele noastre vor fi tot mai atractive. Greu de spus cum mi se par vedetele din România, eu îi văd ca oameni simpli trecând peste prima impresie, dar ca să fiu corect, România are doar câteva vedete, restul suntem în cel mai bun caz persoane publice.