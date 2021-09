Vedetă din România, la un pas de o moarte stupidă chiar în casă: ”Traheea s-a ‘închis’ instantaneu”

O vedetă din România era să moară! Efectiv, actrița și-a văzut moartea cu ochii chiar în propria locuință. Nu-și poate reveni din șoc, mai ales că se putea întâmpla o tragedie din cauza unei neatenții, după cum mărturisește chiar ea.

O divă a frumuseții din showbiz-ul autohton a tras o spaimă de zile mari, după ce a fost la un pas de-o tragedie. Pe fondul unor momente de neatenție, artista a crezut că i-a venit sfârșitul. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Bianca Brad a trecut recent prin momente de groază din cauza unei neatenții. Vedeta a povestit cu lux de amănunte în mediul online cum era să moară la 52 de ani. Totul a pornit de la câteva picături orale, pe care le-a administrat în mod greșit. Blondina nu a fost atentă o secundă la ce face, moment în care s-a declanșat calvarul.

Nu am direcționat picăturile ca de obicei – pe limbă, câteva ajungând direct în gât! Moment în care…STOP CADRU!!! – traheea s-a „închis” instantaneu și nu mai intra niciun strop de aer! NICIUNUL! M-am ridicat, ca arsă, încercând cu disperare să respir! Nicio șansă! Nimic! Nada!”, a dezvăluit Bianca Brad pe rețelele de socializare.

Din fericire, fosta Miss România a acționat rapid, pentru a se salva. Actrița a povestit că s-a dus la congelator, a luat puțină înghețată pe care și-a pus-o pe limbă. Apoi a luat din frigider o sticlă de apă rece pe care și-a pus-o pe gât, în zona în care simțea blocajul.

„Rotițele au început să mi se învârtă, căutând o soluție, știam că în astfel de situații trebuie acționat urgent. Am zburat spre congelator, mi-am pus pe limbă puțină înghețată, pe care am râcâit-o cu degetele dintr-o cutie, am luat apoi din frigider o sticlă de apă rece pe care mi-am pus-o pe gât, în zona în zona în care simțeam blocajul, și mă concentram pe firicelul de aer care intra cu greeeu, printre rafale de tuse.

Mă gândeam la ce mod stupid de a muri și cum ar fi să mă găsească ai mei a doua zi dimineața căzută, cu gura căscată, lângă congelatorul larg deschis, cu sticla de apă și cutia de înghețată lângă mine”, a mai scris Bianca Brad.