Vedetă din România, jefuită de 2 ori într-o săptămână. ”Își dădeau semnale să intre în casă, peste mine”

O vedetă de la noi a trecut prin momente de cumpănă după ce a fost jefuită de hoți de două ori într-o săptămână. Acesta a rămas șocată după evenimentele în cauză și a povestit tuturor cum a trăit această experiență.

Vedetă din România, țința hoților. A fost jefuită de 2 ori într-o săptămână

Casa unei artiste din România a fost ținta hoților! Concret, Emilia Mușală a trecut prin clipe de groază când și-a dat seama ce se întâmplă. Actrița a rămas fără ceasuri și bijuterii în valoare totală de peste 60 de mii de euro. Oamenii legii au arestat deja patru indivizi care se fac vinovați de cele întâmplate.

Din păcate, fanii artistei nu scapă de vești rele pentru că Emilia primește amenințări cu moartea de la persoane necunoscute. Cântăreața se teme acum pentru viața ei după ce a fost jefuită de două ori într-o singură săptămână. Pe lângă ceasuri și bijuterii scumpe, hoții au luat și sume de bani, dar și mai multe carduri:

,,Indiferent ca am paza la poarta, fizica, ca am camere, ca am alarma, absolut tot in casa si ca ma duc la psiholog, dupa ce am vazut filmarile in care ei isi dadeau semnale sa intre in casa peste mine nu prea mai dorm’’, spune Emilia Mușală, intr-o interventie la Realitatea PLUS.

Specialistul nu este de mare ajutor pentru că frica vedetei este incomensurabilă numai gândindu-se la lucrurile prin care a trecut. Cu toate astea, fanii îi stau alături și o încurajează să își trăiască viața pe cât de poate de liniștită, mai cu seamă că făptașii au fost prinși. Cei mai mulți dintre internauți i-au scris că Poliția își va face treaba și se va ocupa și de individul care a amenințat-o telefonic.

„Ei nu vin așa la întâmplare”

Poliția orașului Voluntari a fost sesizată printr-o plângere de către o femeie cu privire la faptul că la aceeași dată, în jurul orelor 15:53, a fost amenințată telefonic cu moarte. Vedetele sunt clar țintele preferate ale joților, iar printre cei care au avut de suferit se află și nimeni alta decât Saveta Bogdan:

,,M-a urmarit odata cineva. Doi si-au deschis conturi false cu numele meu, puneau poza mea si cereau bani de la oameni. Probabil ca ea a fost urmarita pentru ca ei nu vin asa la intamplare. ei prima data sondeaza terenul si probabil ea a last si un geam deschis si este foarte periculos sa stai la casa singura’’, spune artista