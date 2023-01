Vedeta din România care şi-a uimit fanii cu cea mai recentă apariţie la plajă. Trupul fără cusur a atras imediat atenţia

O înregistrare video ce are doar câteva secunde a făcut senzație în mediul online, la mai puțin de 24 de ore de la publicare. Cine este vedeta din România care și-a uimit fanii cu cea mai recentă apariție la plajă: „Ne-ai omorât!”

După maratonul de spectacole și apariții TV de la Crăciun și Revelion, paginile de social media ale vedetelor din România sunt acum pline cu imagini din vacanțele fabuloase în care au plecat în primele zile ale noului an. De la Delia până la Georgiana Lobonț, pare că toate celebritățile din showbiz-ul românesc s-au relaxat în destinații exotice.

Printre fotografiile și înregistrările video ce sunt postate acum în mediul online în care divele noastre își etalează siluetele impecabile, un set de imagini a făcut cu adevărat furori în rândul internauților.

Printre cei care au ales să își petreacă începutul de an departe de România sunt Ștefania și logodnicul ei, Speak. Bruneta este foarte activă pe platformele de social media, postând numeroase imagini din aventura exotică în care au plecat. Cu toate că cei care îi urmăresc activitatea sunt deja obișnuiți cu aparițiile ei provocatoare – de la dansuri la ținute sexy – cel mai recent clip postat de Ștefania a stârnit un val uriaș de reacții.

În imagini, Ștefania apare ieșind din piscină și așezându-se pe un șezlong. Până aici, nimic neobișnuit, însă costumul de baie ce nu a lăsat prea multe imaginației a fost subiectul principal al dezbaterilor din secțiunea de comentarii.

În mai puțin de 24 de ore de la publicare, înregistrarea video a strâns 28 de mii de like-uri și zeci de comentarii.

Finalul anului 2022 a fost unul cu mari emoții pentru cuplu. Imediat după ziua de naștere a Ștefaniei, Speak a ajuns pe mâna medicilor.

„Bună ziua! Sunt bine. Am primit foarte multe mesaje. Am avut o răceală de Doamne ferește, nu am mai răcit așa de foarte mult timp. Nu m-am putut mișca din pat, uite cearcăne, nu am făcut febră, în schimb nu puteam mișca ochii. Mă dureau ochii în cap, amețeam rău și gâtul așa și așa. A fost înfiorător deci Crăciunul ăsta pentru noi”, a spus Speak pe Instagram.