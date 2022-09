Ştefania, uimită de succesul pe care îl are în muzică. Iubita lui Speak, dezvăluiri din viaţa de artist: „Mi se pare de necrezut”

Ştefania, uimită de succesul pe care îl are în muzică! Vedetele ultimilor ani se minunează, uneori, de sucesul pe care-l au în fața tinerilor fani. Așa este și cu Ștefania, și ea fiind uimită de succesul pe care îl are în muzică. Iubita lui Speak, a făcut recent dezvăluiri din viaţa de artist, într-un dialog exclusiv cu Ego.ro. Vedeta declară că „Mi se pare de necrezut”.

În 2017, tânăra Ștefania era cunoscută în spațiul artistic autohton doar ca o bună coreografă și dansatoare, fără a da vreun semn că are și alte calități. Anul acela avea să-i aducă schimbarea, ieșind în fața publicului pentru prima dată din postura de cântăreț.

Lansa în urmă cu cinci ani două piese, un cover după Arielen Ara, și primul ei single, „Drinking about you”. După aceste prime încercări muzicale, avea să vină și colaborarea cu Speak pe piesa „Timpul”. Din acel moment, Ștefania și Speak și-au intersectat drumurile, atât muzical, cât și în viața personală.

În toți acești cinci ani, deși a avut suportul partenerului, cât și a prietenilor, Ștefania nu a avut curajul de a avea un concert numai al ei pe vreo scenă. Asta până de curând, iar modul în care a reușit să apară singură într-un concert i-a adus nominalizare pentru „Cel mai bun show live” în cadrul premiilor Romanian Music Awards. Ştefania, uimită de succesul pe care îl are în muzică, le declară celor de la Ego.ro, că nu se aștepta la o așa reușită:

Au trecut cinci ani de când a decis să-și ducă cariera artistică într-o altă zonă. Trebuie să recunoaștem că nu a fost o decizie ușoară.

Nici anul acesta Ștefania nu a fost premiată la RMW. Vedeta este conștientă că mai are nevoie de multă muncă, nu neapărat pentru premii, ci pentru ea ca artist.

Fiecare artist trebuie să evolueze și să-și surprindă fanii, de fiecare dată, cu ceva nou, cu un suflu nou. Asta caută și vedeta. Să-și găsească acel ceva care să o diferențieze de restul.

Cu toate astea, iubita lui Speak face dezvăluiri din viaţa de artist:

„Pentru primul meu concert live am repetat vreo două luni și jumătate, dar am avut două luni repetiții în fiecare zi. Am repetat atât de mult pentru că îmi era teamă că sunt cu foarte multă lume pe scenă și îmi doream să iasă totul perfect, dansul să fie perfect, să fie sincron.

Mi se pare de necrezut. Dacă stăm un pic să ne gândim chiar este de necrezut. Adică evoluția pe care am avut-o a fost într-un timp scurt, dar mă bucur că există această evoluție și este vizibilă pentru toată lumea.

Dar în același timp știam că o să existe pentru că am muncit prea mult pentru asta. Dacă nu exista o evoluție și eu munceam atât de mult, ceva nu era bine. L-am avut și pe Ștefan care m-a susținut foarte mult în tot ce am făcut”, povestește Ștefania.