Delia, ipostază fierbinte în vacanţa exotică. Nu ai mai văzut-o de mult timp aşa pe artistă. FOTO

Delia a fost surprinsă într-o ipostază incendiară în vacanța exotică de care s-a bucurat în primele zile ale anului 2023. Imaginile apărute recent în mediul online au făcut furori în rândul admiratoritlor săi. Artista nu a mai fost văzută așa de mult timp.

Excentrică, nonconformistă, curajoasă și dornică de experimentat tot ce este inedit în materie de articole vestimentare și accesorii, stilul Deliei a trecut printr-o transformare majoră în ultimii ani. Artista s-a îndepărtat de hainele mulate , foarte provocatoare, cu care și-a obișnuit fanii la începutul carierei și a început să poarte mai mult ținute supradimensionate, colorate, cu croieli spectaculoase, dar care nu îi pun în valoare silueta de admirat.

Cei care îi urmăresc activitatea în mediul online au avut parte de o adevărată surpriză. Delia a ales să își petreacă primele zile ale anului 2023 departe de România, într-o vacanță exotică ce a avut ca destinație Thailanda. De acolo, vedeta Antena 1 a publicat mai multe imagini și înregistrări video în care surprinde plajele fabuloase și peisajele de vis. Delia a făcut furori, însă, cu câteva fotografii în care apare în costum de baie, la piscina vilei în care este cazată.

Artista este într-o formă de zile mari, iar complimentele nu au întârziat să apară.

Pentru Delia și soțul ei, Răzvan Munteanu, călătoriile sunt o pasiune. Invitată la podcastul lui Micutzu, artista a mărturisit că își dorește să ajungă neapărat și în Islanda, Peru și Hawaii.

„Nu am hartă să bifez pe unde am mers, știu în mare pe unde am fost, dar mai repede îți zic pe unde nu am fost. Trebuie să ajung neapărat în Islanda pentru că sunt niște peisaje de vis și trebuie să găsim vreo 10 zile pentru aia și să închiriem o mașină și să o luăm frumos cum trebuie.

Vreau să văd multe lucruri acolo. Nu știu de ce, Peru. Hawai mă atrage, e tare, e mare și munte. În primul rând trebuie să te simți safe undeva. Nu te duci în plin război undeva. În general tot ce înseamnă Asia, mai mult pe partea asta de budiști, sunt foarte calzi oamenii și primitori. Și în relație cu turiștii… nu m-am simțit niciodată în nesiguranță în Thailanda, în Laos”, a declarat Delia.